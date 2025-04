F1 oggi in tv, GP Arabia Saudita 2025: orari FP3 e qualifiche, programma, streaming

Oggi, sabato 19 aprile, FP3 e qualifiche caratterizzeranno il week end del GP d’Arabia Saudita, quinto round del Mondiale 2025 di F1. Sulla pista di Jeddah si assisterà a uno spettacolo decisamente apprezzabile e, come sempre, saranno i particolari a fare la differenza e a decidere a chi andrà la quinta pole-position della stagione.

Un tracciato difficile e stimolante per i piloti: velocità media molto alta, 27 curve e la necessità di fidarsi per tirare fuori il meglio dalla propria macchina. Una sfida con se stessi in primis e aspettiamoci un time-attack all’insegna dello spettacolo, dove anche la vicinanza dei muretti alla carreggiata sarà un fattore da tenere in debito conto.

Ferrari andrà in cerca di soluzioni. Charles Leclerc e Lewis Hamilton hanno portato avanti una messa a punto diversa e il britannico è apparso in netta crisi. Vedremo se oggi la situazione muterà. McLaren grande favorita per la pole, con Lando Norris e Oscar Piastri in lotta. Vorranno inserirsi anche l’olandese Max Verstappen e le due Mercedes di George Russell e di Kimi Antonelli.

Il sabato del week end del GP d’Arabia Saudita, quinto appuntamento del Mondiale 2025 di F1, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213) per l’intera programmazione; su Sky Sport Uno (201) solo per le qualifiche; in streaming su SkyGo e su NOW. È prevista dalle 21.30 la differita in chiaro su TV8 e TV8.it delle qualifiche, mentre la trasmissione della FP3 sarà esclusiva dei canali di Sky Sport. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale di questo day-2.

F1 OGGI IN TV

Sabato 19 aprile (orari italiani)

Ore 15.30-16.30 F1, Prove libere 3 a Gedda (Arabia Saudita) – Diretta tv su Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213).

Ore 19.00 F1, Qualifiche a Gedda (Arabia Saudita) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213).

PROGRAMMA GP ARABIA SAUDITA F1 2025: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (2013) per l’intera programmazione odierna, Sky Sport Uno (201) solo la trasmissione delle qualifiche; dalle 21.30 la differita in chiaro su TV8 delle qualifiche, mentre la copertura della FP3 sarà esclusiva dei canali di Sky Sport.

Diretta streaming: SkyGo e NOW; dalle 21.30 la differita in chiaro su TV8 delle qualifiche, mentre la trasmissione della FP3 sarà esclusiva dei canali di Sky Sport.

Diretta testuale: OA Sport

F1 SU TV8

Sabato 19 aprile

Ore 21.30 F1, Qualifiche – Differita in chiaro