F1, Christian Horner commenta le voci sull’addio di Verstappen: “Solo tanto rumore”

Si sono fatte sempre più insistenti le voci di un possibile addio dell’olandese Max Verstappen alla Red Bull. Le difficoltà della squadra di Milton Keynes starebbero facendo vacillare il quattro-volte iridato, tentato da un’offerta mostruosa da parte dell’Aston Martin.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, si tratterebbe di 300 milioni di dollari per i prossimi tre anni (circa 264 milioni di euro). A finanziare un contratto valido per il 2026-2028 sarebbe il Fondo Sovrano dell’Arabia Saudita, che vorrebbe rilevare la quota attualmente detenuta da Lawrence Stroll. Il Public Investment Fund (Pif) possiede già il 20% delle azioni del team britannico e lo sponsorizza attraverso il colosso petrolifero Aramco.

Non appare affatto casuale che questi rumours si siano accentuati in avvicinamento proprio del GP d’Arabia Saudita. A questo proposito, ha voluto gettare acqua sul fuoco il Team Principal della Red Bull, Christian Horner: “C’è stato molto rumore all’esterno del team. Max ha ribadito il suo impegno ieri. Siamo concentrati sul rendere la macchina più veloce, è lì che ci concentriamo. Verstappen fa parte di questo, è un membro impegnato del team. Il resto sono solo speculazioni“, le parole del manager britannico.

Sulle preoccupazioni espresse da Helmut Marko, consulente della scuderia anglo-austriaca, Horner ha dichiarato: “Le persone avranno sempre le loro preoccupazioni. Come squadra, ci concentriamo sul sistemare la macchina. Sistemata la macchina, non diventerà nemmeno un argomento di discussione“.