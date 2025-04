Quando la F1 domani in tv, GP Bahrain 2025: orari FP3 e qualifiche

Domani, sabato 12 aprile, la pista di Sakhir sarà teatro della terza sessione di prove libere e delle qualifiche per il Gran Premio del Bahrain 2025, valevole come quarto appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Si preannuncia una lotta infuocata per la pole position, con i piloti McLaren favoriti ma con almeno quattro outsider di lusso pronti a fare il colpaccio.

Sul giro secco Lando Norris e Oscar Piastri dovrebbero avere infatti meno margine rispetto alla gara (in cui il passo e la gestione gomma della MCL39 fanno paura), quindi attenzione al possibile inserimento in prima fila di Max Verstappen con la Red Bull oltre a George Russell con la Mercedes e alla coppia Ferrari composta da Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Obiettivo terza fila per il debuttante italiano Kimi Antonelli.

Le qualifiche della F1 in Bahrain verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Sky Go e NOW. Su TV8 sarà inoltre possibile seguire le prove ufficiali di Sakhir in chiaro e in differita alle ore 21.00. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale.

CALENDARIO QUALIFICHE GP BAHRAIN F1 2025

Sabato 12 aprile

Ore 14.30 Prove libere 3 a Sakhir (Bahrain) – Diretta tv su Sky Sport F1

Ore 18.00 Qualifiche a Sakhir (Bahrain) – Diretta tv su Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

PROGRAMMA GP BAHRAIN F1: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport F1; qualifiche anche su Sky Sport 4K.

Diretta streaming: Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.

TV8 trasmetterà in differita e in chiaro le qualifiche di Sakhir alle 21.00.