F1, Norris il più veloce con poco grip a Sakhir. Hamilton prova il nuovo fondo Ferrari in FP1

Va in archivio con il miglior tempo di Lando Norris la prima sessione di prove libere del Gran Premio del Bahrain 2025, quarto capitolo stagionale del Mondiale di Formula Uno. Le condizioni hanno reso questa FP1 poco indicativa per capire gli effettivi valori in campo, a causa di temperature elevate (35°C dell’aria, quasi 50°C d’asfalto) e di una pista ancora molto sporca.

I piloti hanno dovuto fare i conti con un asfalto estremamente scivoloso, non riuscendo a realizzare dei tempi significativi per la carenza di grip. Ricordiamo che il secondo turno di prove libere, previsto tra poche ore, andrà in scena al tramonto e dunque in condizioni simili (con meno caldo e più grip rispetto alla FP1) a quelle che verranno affrontate in qualifica ed in gara.

Norris, in questo contesto, è stato il più veloce con la McLaren in 1’33″204 precedendo di 238 millesimi l’Alpine di Pierre Gasly. Terza posizione a 596 millesimi dalla vetta per Lewis Hamilton, che ha provato per la prima volta il nuovo fondo e gli altri sviluppi portati a Sakhir dalla Ferrari per migliorare il rendimento della SF-25 dopo un avvio di stagione ampiamente al di sotto delle aspettative.

Da segnalare l’anomalo ma comunque non preoccupante 10° posto di Oscar Piastri con l’altra McLaren a 1.304 dal compagno di squadra, mentre gli altri top team hanno concesso ai rookie la possibilità di girare in questa FP1 in attesa di fare sul serio a partire dalla seconda sessione di libere. Problemi idraulici alla Mercedes di Kimi Antonelli, che ha dovuto saltare in pratica tutto il turno.

CLASSIFICA FP1 GP BAHRAIN 2025 F1

1 Lando Norris McLaren 1:33.204 3

2 Pierre Gasly Alpine +0.238 5

3 Lewis Hamilton Ferrari +0.596 3

4 Alexander Albon Williams +0.724 6

5 Esteban Ocon Haas F1 Team +0.980 4

6 Nico Hulkenberg Kick Sauber +1.058 4

7 Jack Doohan Alpine +1.192 6

8 Liam Lawson Racing Bulls +1.193 6

9 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +1.280 4

10 Oscar Piastri McLaren +1.304 5

11 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +1.424 4

12 Isack Hadjar Racing Bulls +1.463 7

13 Luke Browning Williams +1.681 9

14 Dino Beganovic Ferrari +1.851 3

15 Lance Stroll Aston Martin +1.912 4

16 Felipe Drugovich Aston Martin +1.994 4

17 Ryo Hirakawa Haas F1 Team +2.057 4

18 Frederik Vesti Mercedes +2.121 3

19 Ayumu Iwasa Red Bull Racing +2.271 5

20 Kimi Antonelli Mercedes +4.847