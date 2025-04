F1, inizia il weekend del GP di Sakhir. McLaren e Verstappen scappano, le Ferrari vogliono rispondere

Si torna dove tutto è iniziato. Oggi, infatti, prenderà il via il fine settimana del Gran Premio del Bahrain, quarto appuntamento del Mondiale F1 2025, laddove si sono disputati i test pre-stagionali che hanno dato il via alla stagione in corso. In quella occasione l’equilibrio regnava sovrano con tante speranze per le varie scuderie. Molto è cambiato nel breve volgere di poche settimane.

Ci attende un weekend di grande importanza perché la pista di Sakhir ci dirà quali saranno i reali valori in pista. Melbourne, Shanghai e Suzuka hanno emesso i primi verdetti, mentre la bista del Bahrain ci dirà come stanno evolvendo le varie vetture, dopo un inizio di stagione che ha confermato come le McLaren siano davanti a tutti, ma alle loro spalle molto bolle in pentola.

Inizieremo a farci un’idea nella giornata odierna con le prime due sessioni di prove libere. Si inizierà alle ore 13.30 italiane (le ore 14.30 locali) con la FP1 ed i primi 60 minuti di lavoro in pista, quindi si tornerà in azione alle ore 17.00 per la FP2 che ci darà un quadro più chiaro, dato che si svolgerà nelle condizioni in cui vedremo qualifiche e gara, specialmente pensando alla sera ed alle luci dei riflettori.

Per quanto visto nei test pre-stagionali e nelle prime tre uscite del campionato, le McLaren partono con il ruolo di favorite anche a Sakhir. Chi ci sarà alle loro spalle? Il Max Verstappen visto in Giappone non potrà mancare nella lotta, confidando che la RB21 si adatti bene al tracciato del Bahrain, mentre Mercedes e Ferrari proveranno a inserirsi. Le Rosse arrivano da un primo scorcio di annata da dimenticare, riusciranno a invertire la rotta su una pista solitamente “amica”?