F1, GP Bahrain 2025: risultati e classifica FP1. Norris in testa, Hamilton terzo

Lando Norris ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 1 del GP del Bahrain, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Sakhir. Il pilota della McLaren ha siglato un perentorio 1:33.204, precedendo di 238 millesimi la Alpine di Pierre Gasly. Lewis Hamilton ha lavorato a lungo con le gomme dure e poi ha montato le soft, piazzando il terzo crono a 0.596 dal leader. Alle spalle del sette volte Campione del Mondo hanno chiuso la Williams di Alexander Albon e la Haas di Esteban Ocon.

Max Verstappen e Charles Leclerc non erano in pista perché hanno concesso il proprio sedile ai rookie: Dino Beganovic 14mo con la Ferrari a 1.851, Ayumu Iwasa 19mo con la Red Bull a 2.272. Stesso discorso per George Russell, che ha lasciato la Mercedes a Frederik Vesti (18mo a 2.121). Kimi Antonelli è stato fermato da un problema tecnico ed è ventesimo a 4.847. Si tornerà in pista alle ore 17.00 per la FP2. Di seguito la classifica dei tempi della FP1.

CLASSIFICA TEMPI FP1 GP BAHRAIN F1

1 Lando Norris McLaren 1:33.204 3

2 Pierre Gasly Alpine +0.238 5

3 Lewis Hamilton Ferrari +0.596 3

4 Alexander Albon Williams +0.724 6

5 Esteban Ocon Haas F1 Team +0.980 4

6 Nico Hulkenberg Kick Sauber +1.058 4

7 Jack Doohan Alpine +1.192 6

8 Liam Lawson Racing Bulls +1.193 6

9 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +1.280 4

10 Oscar Piastri McLaren +1.304 5

11 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +1.424 4

12 Isack Hadjar Racing Bulls +1.463 7

13 Luke Browning Williams +1.681 9

14 Dino Beganovic Ferrari +1.851 3

15 Lance Stroll Aston Martin +1.912 4

16 Felipe Drugovich Aston Martin +1.994 4

17 Ryo Hirakawa Haas F1 Team +2.057 4

18 Frederik Vesti Mercedes +2.121 3

19 Ayumu Iwasa Red Bull Racing +2.271 5

20 Kimi Antonelli Mercedes +4.847 1