F1, Frederic Vasseur: “Soffriamo la prima curva per il grip. Hamilton? Non ha feeling con la vettura…”

Prova a guardare il bicchiere mezzo pieno Frederic Vasseur al termine delle qualifiche del Gran Premio dell’Arabia Saudita, quinto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Nello splendido scenario del circuito cittadino di Jeddah la Ferrari non ha brillato sotto le luci dei riflettori, con qualche segnale positivo ma niente che possa invertire il trend della scuderia del Cavallino Rampante.

La pole position l’ha conquistata Max Verstappen in 1:27.294 con 10 millesimi di vantaggio su Oscar Piastri. Seconda fila per George Russell a 113 millesimi, con Charles Leclerc che centra la quarta posizione a 376 millesimi. Settimo, invece, Lewis Hamilton a 907. In poche parole, ancora un sabato di rincorsa per le Rosse.

Al termine del sabato sulla pista saudita il team principal di Maranello ha analizzato quanto avvenuto in pista ai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo carenza di grip, specialmente nel primo settore. Quello è il tratto nel quale possiamo fare meglio ma, purtroppo, è dall’inizio del weekend che facciamo fatica in curva 1. Per fare un esempio, Leclerc ha chiuso a 3 decimi dalla pole position. A quanto abbiamo visto, li perde praticamente tutti li”.

Il numero 1 della Ferrari prosegue nella sua analisi: “È andata com’è andata. Ora ci concentriamo sulla gara. Abbiamo sempre avuto un buon passo anche se ieri non è stato possibile fare molto nelle simulazioni della FP2. Solitamente andiamo più forte la domenica rispetto al sabato, per cui vedremo domani se ci confermeremo. Le gomme saranno decisive per noi per il grip. Dovremo mettere in scena il giusto bilanciamento. Sappiamo che le McLaren sono il punto di riferimento assieme a Max Verstappen, noi proveremo a inserirci nella lotta”.

Ultima battuta su Lewis Hamilton che prosegue nelle sue difficoltà: “Rispetto a Sakhir qui a Jeddah la storia è diversa. In Bahrain aveva maggiore feeling. Qui deve ancora trovare la giusta fiducia e il set-up ideale. Quando non si ha la fiducia nella vettura è tutto più difficile”.