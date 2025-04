Lewis Hamilton: “Leclerc ha fatto un gran lavoro, quindi non posso dare la colpa alla macchina”

Settimo in qualifica, settimo in gara. Weekend incolore a Gedda per Lewis Hamilton, che ha chiuso di fatto il gruppo dei top team (Yuki Tsunoda si è ritirato con la Red Bull dopo un incidente al primo giro) arrivando anche alle spalle della Mercedes di Kimi Antonelli al termine del Gran Premio d’Arabia Saudita 2025, quinto capitolo stagionale del Mondiale di Formula Uno.

Il sette volte campione del mondo, dopo aver accusato un gap di cinque decimi in Q3 dal compagno di squadra, è stato sovrastato anche oggi nel confronto diretto con Charles Leclerc. Il monegasco della Rossa, salito sul terzo gradino del podio, ha rifilato infatti una trentina di secondi al pilota inglese confermandosi molto più competitivo al volante della SF-25.

“Se c’è stato un momento in cui mi sono sentito a mio agio in gara oggi? No, neanche per un secondo. Quanto è difficile? Non lo so, chiaramente la macchina è capace di arrivare in terza posizione. Charles ha fatto un gran lavoro oggi, quindi non posso puntare il dito contro la macchina. Se ho qualche idea sul motivo delle mie difficoltà? No“, le dichiarazioni di un amareggiato Hamilton nel post-gara ai microfoni di F1 TV.