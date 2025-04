Charles Leclerc: “Abbiamo fatto il massimo, speriamo che arrivino presto gli aggiornamenti”

Una gara magica, un sorpasso magico. Charles Leclerc ha appena centrato il primo podio stagionale, ottenendo la terza posizione al GP dell’Arabia Saudita, quinto appuntamento del Mondiale F1 andato in scena questo fine settimana sul circuito cittadino di Jeddah.

Prestazione maiuscola quella del monegasco, sintetizzata da un sorpasso eccezionale compiuto su George Russell al trentottesimo giro, gesto che ha preceduto una grande gestione del pilota Ferrari, bravissimo a tenere botta su un Lando Norris che si è invece dovuto accontentare della quarta moneta. A trionfare è stato invece Oscar Piastri, da oggi leader del Mondiale, davanti alla Red Bull di un furioso Max Verstappen, il quale ha dovuto scontare una penalità. Visibilmente soddisfatto, Charles ha commentato al parco chiuso la sua prova.

“Per il momento va così – ha detto Leclerc – in qualifica non riusciamo a tirare quel qualcosa in più dalla macchina; sono contento della gara di oggi, abbiamo fatto il massimo. Sono fiero di quanto fatto, ora però dobbiamo migliorare la macchina per portarci un po’ più avanti. Dialogo con il team radio ironico? Beh, Brian era rilassato, per me la situazione in macchina era decisamente più intensa“.

Leclerc ha quindi continuato. “Non mi aspettavo il terzo posto, sinceramente pensavo di dovermi difendere dai piloti dietro, in particolare da Kimi (Antonelli, n.d.r). Adesso dobbiamo continuare a spingere, speriamo che gli aggiornamenti arrivino presto“.

Successivamente, intervenuto ai microfoni di Sky Sport Italia, il ferrarista ha approfondito la sua analisi: “La strategia è stata perfetta, così come i pit stop; Il team sta facendo un lavoro straordinario. Quello che ci manca è la performance in qualifica, credo sia la mancanza di downforce rispetto agli altri, abbiamo però un degrado che è molto buono. Ci sono tante cose su cui devo essere contento. Mi sento a mio agio con la macchina come non accadeva da tanto. Divario con la McLaren? Vincere è l’unica cosa che mi interessa, potremo prenderli se avremo gli upgrade: ci sarà una tappa in Spagna con l’ala anteriore cambiata, aspettiamo e vediamo come saremo messi. Sarà un momento importante, prima di quello sarà complicato colmare il gap“.