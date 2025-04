Verstappen infuriato per la penalità: “Non c’è molto da dire”

Max Verstappen ce l’ha messa tutta ma non è potuto andare oltre la seconda posizione al termine del Gran Premio dell’Arabia Saudita, quinto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato cittadino di Jeddah il pilota del team Red Bull, partito dalla pole position, è subito incappato in una penalità di 5 secondi per aver tagliato la chicane 1-2 nel duello con Oscar Piastri al via.

Una decisione che lo ha reso letteralmente furente. L’australiano ha poi vinto la gara con 2.8 secondi proprio su Super Max, mentre completa il podio un eroico Charles Leclerc a 8.1. Quarto Lando Norris a 9.1 quinto George Russell a 27.2, sesto Andrea Kimi Antonelli a 34.6, quindi settimo Lewis Hamilton a 39.0. Ottavo Carlos Sainz a 1:04, nono Alexander Albon a 1:06, mentre completa la top10 Isack Hadjar a 1:07.

Al termine della gara sulla pista saudita il pilota quattro-volte campione del mondo ha messo in mostra tutto il suo disappunto nel corso delle interviste di rito, oggi condotte da David Coulthard, con la penalizzazione subita ben nitida nella sua mente: “Cosa penso sia successo al via in curva 1? Non c’è molto da dire. Abbiamo concluso un grande weekend e la pista è davvero fantastica. Per il resto è andata come è andata”.

Il nativo di Hasselt non ha dato tempo e modo a David Coulthard di proporre la canonica seconda domanda, alzando i tacchi e andandosene senza dare ulteriori spiegazioni. Dopo circa un’ora dal termine della gara il pilota olandese si è presentato ai microfoni e non ha addolcito le sue parole: “Non voglio commentare quella decisione. Preferisco pensare ai miglioramenti che abbiamo fatto sulla macchina ed ad andare a casa”.