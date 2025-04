F1, Lando Norris: “Buon venerdì nonostante il vento. Le rivali? Direi le Mercedes”

Aspettative ampiamente confermate. Le McLaren hanno, infatti, dettato legge nel corso della convulsa seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone, terzo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. In un turno condizionato pesantemente dalle bandiere rosse (ben 4 totali con due dovute a principi d’incendio a bordo pista) le vetture color papaya hanno dimostrato ancora una volta di essere le migliori del lotto.

Il miglior tempo lo ha fissato Oscar Piastri in 1:28.114 con appena 49 millesimi di vantaggio proprio sul compagno di team Lando Norris. Chiude terzo Isack Hadjar a 404 millesimi davanti a Lewis Hamilton quarto a 430. Quinta posizione per Liam Lawson a 445 millesimi, quindi sesta per George Russell a 453 con Charles Leclerc settimo a 472. Ottavo Max Verstappen a 556 davanti a Pierre Gasly nono a 643, quindi completa la top10 Carlos Sainz a 718.

Al termine della giornata sul tracciato del Sol levante, il pilota inglese ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sports UK: “Direi piuttosto bene nel complesso. La sessione non è stata semplice per colpa del vento che è stato molto vario. Le folate, specialmente nel primo settore, rischiano di sbilanciarti parecchio quando cerchi il limite. Ad ogni modo mi sono sentito bene con la vettura, siamo in forma e siamo cresciuti ma abbiamo ancora dettagli da provare”.

La McLaren appare la chiara favorita per il weekend nipponico. Chi saranno i rivali, quindi? Secondo il classe 1999 il quadro è ancora incompleto: “Penso che le Mercedes siano molto forti, dopotutto George Russell era sui nostri tempi nel corso della FP1. Forse la Red Bull appare un po’ più indietro però lo sono sempre nelle prove libere, quando arrivano le qualifiche si avvicinano. Un venerdì normale che, tuttavia, anche per colpa delle sospensioni della FP2, non ha detto tutto”.