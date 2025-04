F1, risultati e classifica FP2 GP Giappone 2025: uno-due McLaren a Suzuka, Ferrari deve inseguire. Antonelli nelle retrovie

Calato il sipario sulla seconda sessione di prove libere del GP del Giappone, terzo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito di Suzuka, la FP2 è stata caratterizzata dal brutto incidente dell’australiano Jack Doohan (Alpine), figlio del grande Mick (campione del Motomondiale), andato a impattare violentemente le barriere, perdendo il controllo della propria vettura all’ingresso di curva-1. Fortunatamente, non sembrano esserci state conseguenze importanti sul pilota.

Una pista molto impegnativa quella nipponica, esigente sia dal punto di vista aerodinamico che meccanico. Per questo, la bandiera rossa dovuta al crash descritto, non ha agevolato il lavoro dei tecnici nella ricerca della miglior messa a punto possibile in vista delle qualifiche di domani e della gara domenicale. Regime di “Red Flag” scattato anche per un’uscita di pista di Fernando Alonso (Aston Martin) e l’erba fuori dalla pista in fiamme per le scintille dei fondi delle monoposto.

Ferrari che andava in cerca di risposte dopo quanto accaduto in Australia e in Cina. Le Rosse avevano deluso sia in termini di prestazione, fatta eccezione per la storica vittoria di Lewis Hamilton nella Sprint Race di Shanghai, che per gestione del fine-settimana, vista la doppia squalificata comminata alle vetture di Lewis e del monegasco Charles Leclerc.

Hamilton e Leclerc che hanno concluso la sessione in quarta e settima posizione, denunciando qualche problema nell’ultimo settore, specialmente nell’affrontare la chicane prima dei box. McLaren fortissima, come da copione, con l’australiano Oscar Piastri davanti a tutti, a precedere il compagno di squadra Lando Norris. Sorprendenti le Racing Bulls di Isack Hadjar e di Liam Lawson, rispettivamente terzo e quinto, mentre sesta e sedicesima piazza per le due Mercedes di George Russell e di Kimi Antonelli. Ottavo, subito dietro a Leclerc, ha terminato Max Verstappen (Red Bull).

RISULTATI E CLASSIFICA FP2 GP GIAPPONE F1 2025

1 Oscar Piastri McLaren 1:28.114

2 Lando Norris McLaren +0.049

3 Isack Hadjar Racing Bulls +0.404

4 Lewis Hamilton Ferrari +0.430

5 Liam Lawson Racing Bulls +0.445

6 George Russell Mercedes +0.453

7 Charles Leclerc Ferrari +0.472

8 Max Verstappen Red Bull Racing +0.556

9 Pierre Gasly Alpine +0.643

10 Carlos Sainz Williams +0.718

11 Alexander Albon Williams +0.909

12 Nico Hulkenberg Kick Sauber +0.948

13 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +1.221

14 Esteban Ocon Haas F1 Team +1.393

15 Oliver Bearman Haas F1 Team +1.540

16 Kimi Antonelli Mercedes +1.619

17 Fernando Alonso Aston Martin +1.864

18 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +2.511

19 Lance Stroll Aston Martin +2.731

20 Jack Doohan Alpine +3.545