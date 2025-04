F1, McLaren fa il vuoto sul giro secco a Suzuka. Ferrari all’inseguimento, Antonelli indietro

McLaren mette le cose in chiaro anche a Suzuka e domina la seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone 2025, terzo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il team di Woking ha fatto doppietta in FP2, migliorando con entrambi i piloti il tempo della pole position di un anno fa e facendo il vuoto nella simulazione di qualifica con gomme morbide.

In realtà la sessione non è stata lineare a causa di quattro bandiere rosse (due per gli incidenti di Jack Doohan e Fernando Alonso, altre due nel finale per fiamme sull’erba secca a bordo pista) che hanno sostanzialmente dimezzato il programma di lavoro dei vari team, costringendoli a fare delle scelte per privilegiare i long-run oppure i time-attack.

Oscar Piastri ha realizzato la miglior prestazione assoluta del venerdì in 1’28″114 davanti al compagno di squadra Lando Norris, distante 49 millesimi senza riuscire a trovare un giro perfetto con gomme morbide. Distacchi elevati per il resto della concorrenza, a partire dai 404 millesimi che accusa Isack Hadjar su una Racing Bulls competitiva anche con Liam Lawson, quinto a 445 millesimi dalla vetta.

All’interno di un pacchetto di mischia che vede otto piloti racchiusi in tre decimi (dal 3° al 10°) ci sono anche le Ferrari, con un buon Lewis Hamilton 4° a 0.430 e Charles Leclerc 7° a 0.472 subito alle spalle della Mercedes di George Russell (6° a 0.453) e davanti alla Red Bull del quattro volte campione iridato Max Verstappen (8° a 0.556). Approccio conservativo al debutto assoluto sull’impegnativa pista giapponese per il rookie azzurro Kimi Antonelli, 16° a 1.619 concentrandosi maggiormente sulla simulazione di passo gara con gomme hard.

CLASSIFICA FP2 GP GIAPPONE 2025 F1

1 Oscar Piastri McLaren 1:28.114

2 Lando Norris McLaren +0.049

3 Isack Hadjar Racing Bulls +0.404

4 Lewis Hamilton Ferrari +0.430

5 Liam Lawson Racing Bulls +0.445

6 George Russell Mercedes +0.453

7 Charles Leclerc Ferrari +0.472

8 Max Verstappen Red Bull Racing +0.556

9 Pierre Gasly Alpine +0.643

10 Carlos Sainz Williams +0.718

11 Alexander Albon Williams +0.909

12 Nico Hulkenberg Kick Sauber +0.948

13 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +1.221

14 Esteban Ocon Haas F1 Team +1.393

15 Oliver Bearman Haas F1 Team +1.540

16 Kimi Antonelli Mercedes +1.619

17 Fernando Alonso Aston Martin +1.864

18 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +2.511

19 Lance Stroll Aston Martin +2.731

20 Jack Doohan Alpine +3.545