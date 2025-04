F1: in Giappone c’è l’incognita meteo: in arrivo vento e temperature basse?

Tra poco più di ventiquattro ore si alzerà il sipario sul GP del Giappone, terzo appuntamento valido per il Mondiale 2025 di Formula 1, in scena da venerdì a domenica presso il circuito di Suzuka. Sarà un banco di prova importante per tutte le scuderie principali del circus che, dopo l’Australia e la Cina, cercheranno in terra nipponica di confermare quanto di buono fatto, con la speranza di salire di livello.

Tuttavia, gli ultimi bollettini meteorologici potrebbero complicare i piani piloti del paddock. Secondo le ultime previsioni, nel weekend potrebbero infatti verificarsi delle forti raffiche di vento. Un problema non banale considerate le caratteristiche della pista, esposta a molteplici cambi di direzione. In tal senso la giornata più critica dovrebbe essere quella di venerdì.

Per ciò che concerne la temperatura, questa non dovrebbe mai superare i 18 gradi. La premessa è quindi quella di vedere un termometro basso, che potrebbe scendere a 16 gradi di massima sia per la giornata del venerdì che del sabato, salvo ovviamente altri cambiamenti.

Dovrebbe – ma il condizionale è sempre d’obbligo – essere scongiurato invece ogni qualsiasi rischio di pioggia. Attualmente le probabilità sono infatti basse, quasi nulle. Qualche goccia potrebbe effettivamente cadere sabato, ma stando ai calcoli solo dopo la chiusura dei lavori in pista.