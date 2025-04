F1, Frederic Vasseur: “Dobbiamo sfruttare il potenziale della Ferrari, ci siamo riusciti solo nella Sprint”

La Ferrari si sta preparando per il GP del Giappone, tappa del Mondiale F1 che andrà in scena nel weekend del 4-6 aprile sull’iconico tracciato di Suzuka. Dopo l’amarissima domenica in Cina, terminata con la squalifica di entrambe le vetture (quella di Charles Leclerc perché inferiore al peso imposto dal regolamento e quella di Lewis Hamilton per un’eccessiva usura del pattino), le Rosse cercheranno un pronto riscatto in questo nuovo appuntamento in terra asiatica.

L’auspicio è quello di invertire la rotta dopo un paio di appuntamenti sottotono considerando anche l’esordio in Australia, ma in cui si sono visti alcuni sprazzi come il dominio del britannico nella Sprint Race sul circuito di Shanghai. Si proverà a inseguire un risultato di rilievo nella terza prova del campionato, per tornare a essere protagonisti e rilanciarsi con ambizioni in vista del prosieguo della stagione.

Frederic Vasseur ha presentato il fine settimana in terra nipponica attraverso i canali ufficiali della Scuderia di Maranello: “Il circuito di Suzuka è particolarmente impegnativo per le monoposto e per i piloti, che amano la sfida rappresentata dalle sue iconiche curve. Tutta la squadra, ora più che mai, deve essere concentrata sull’obiettivo di mettere Charles e Lewis nella condizione di poter sfruttare costantemente tutto il potenziale della SF-25, dato che finora ci siamo riusciti soltanto al venerdì e in Cina nella Sprint”.

Il team principal del Cavallino Rampante ha poi proseguito, cercando di dare una scossa a tutto all’ambiente e provando a guardare al futuro con ottimismo. “In Formula 1 i dettagli sono fondamentali: dalla preparazione del weekend in fabbrica, all’esecuzione in pista adattandosi alle mutevoli condizioni che possono presentarsi in gara. Una volta che avremo messo tutto a punto, avremo un’idea più chiara di dove siamo”.