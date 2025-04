F1, Liam Lawson: ” E’ stato uno shock, non mi aspettavo quanto accaduto”

Sarà un week end molto particolare per il neozelandese Liam Lawson a Suzuka (Giappone). Sul tracciato nipponico, dovrà iniziare un’avventura diversa da quella attesa, per essere stato sostituito dal giapponese Yuki Tsunoda in Red Bull. Sono bastati due fine-settimana ai vertici del team di Milton Keynes per prendere dei provvedimenti e “degradare” Lawson in Racing Bulls.

“Sinceramente, è stato uno shock. Non me l’aspettavo proprio. Nelle discussioni con il team non era mai emersa questa possibilità, quindi è stata una vera sorpresa“, ha dichiarato il pilota ai microfoni di Sky Sports, senza troppi giri di parole.

“Questa macchina è molto difficile da guidare. Ma stavamo attraversando un periodo di adattamento, stavamo provando a sistemare alcuni dettagli. Purtroppo, non ho avuto il tempo necessario per completare questo processo. Non è stata una mia scelta, ovviamente. Ma ora sono in Racing Bulls e cercherò di fare del mio meglio qui“, ha concluso Lawson.

A questo punto sarà interessante capire anche quale sarà il rendimento del neozelandese, rapportato a quello del giapponese nella tappa di casa.