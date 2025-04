F1, Yuki Tsunoda: “È un passo enorme per la mia carriera, devo essere vicino a Verstappen”

Dopo quattro stagioni di apprendistato in AlphaTauri/Racing Bulls, Yuki Tsunoda ha ottenuto finalmente la promozione in Red Bull e si appresta a cominciare la nuova avventura nel Drink Team questo weekend proprio a Suzuka, nel suo Gran Premio di casa in Giappone. Il nipponico prenderà il posto di Liam Lawson (disastroso nei primi due appuntamenti della stagione 2025) al fianco del quattro volte iridato Max Verstappen, nel tentativo di avvicinarsi alle prestazioni del fuoriclasse olandese e aiutare così la scuderia anglo-austriaca soprattutto in ottica Mondiale costruttori.

“Debuttare per Oracle Red Bull Racing nella mia gara di casa in Giappone rende tutto ancora più pazzesco. Questa settimana sarà incredibile, è un mix di pressione per la sfida ed entusiasmo. Questo è un passo enorme per la mia carriera e per ciò che voglio ottenere. Il messaggio del team è stato quello di continuare a fare quello che sto facendo e di performare“, ha detto Tsunoda in vista del terzo round stagionale.

“Devo essere il più vicino possibile a Max per cercare di competere per il titolo Costruttori e avvantaggiare strategicamente la squadra in ogni gara. Sono consapevole delle sfide che la RB21 ha ed il mio compito è cercare di comprendere e sviluppare questa vettura. La mia prima sfida è prendere confidenza con questa macchina, l’ho guidata al simulatore ma la mia prima volta sarà nelle prove libere, quindi devo trovare velocità in fretta“, spiega il pilota giapponese.

“Ho lavorato con il mio nuovo team nel Regno Unito nell’ultima settimana per prepararmi al meglio e continuerò una volta arrivati a Suzuka. Prenderò lezioni da Max e cercherò di estrarre il massimo da questo weekend per la squadra. Il mio obiettivo è guidare veloce, dare molti feedback e migliorare la macchina“, il commento del nuovo pilota Red Bull alla vigilia della trasferta nel Paese del Sol Levante.