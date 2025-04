F1, George Russell: “Risultato deludente, ma possiamo puntare al podio”

Un sabato da approfondire per George Russell: il pilota della Mercedes partirà infatti dalla terza fila in occasione del GP del Giappone, tappa numero tre del Mondiale 2025 di F1 in atto questa settimana presso il mitico circuito di Suzuka.

Nelle specifico il britannico ha rimediato il quinto posto con un gap di 0.335 rispetto a Max Verstappen, oggi artefice di una pole position leggendaria con cui ha regolato le McLaren di Lando Norris ed Oscar Piastri, oltre che la Ferrari di Charles Leclerc. Il nativo di King’s Lynn, giunto in mixed zone, ha commentato la sua performance.

“Finire in quinta posizione è decisamente un risultato deludente per noi oggi – ha detto Russell -. Siamo sembrati forti per tutto il weekend e credo che avessimo una macchina che avrebbe potuto lottare per la prima fila. Sfortunatamente, non siamo riusciti a mettere insieme il giro nel momento critico. Man mano che la sessione procedeva, la pista si stava raffreddando. Per il nostro ultimo sforzo, le gomme erano un po’ troppo fredde ed all’inizio del giro ho commesso un errore alla curva due che mi è costato un paio di decimi, e non sono riuscito a migliorare il mio primo sforzo“.

Russell ha così proseguito: “Anche se naturalmente siamo delusi, il quinto posto non è terribile. Abbiamo avuto un buon ritmo per tutto il weekend e mi sento fiducioso nella macchina. Vediamo cosa ci riservano le condizioni meteo domani, ma, bagnato o asciutto, penso che possiamo essere in lizza per il podio. Se bagnato, questo è un circuito ancora più impegnativo, abbiamo visto a Melbourne quanto caotica possa essere una gara, quindi, qualsiasi siano le circostanze, cercheremo di trarne vantaggio”.