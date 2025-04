F1, Oscar Piastri: “Non siamo così lontani come si pensa, ma possiamo fare bene”

Oscar Piastri partirà dalla seconda fila in occasione del GP del Giappone, terzo atto valido per il Mondiale 2025 di Formula 1 in scena questo weekend presso l’iconico circuito di Suzuka. Un po’ a sorpresa il pilota della MacLaren si è infatti dovuto accontentare della terza piazza, complice la prestazione a dir poco formidabile di Max Verstappen, il quale ha fatto saltare letteralmente il banco conquistando una pole position dai contorni storici.

Nello specifico l’australiano ha rimediato uno scarto di 0.044 rispetto al fenomeno olandese, leader in 1:26:983 davanti a Lando Norris, secondo a 0.012. Quarta posizione poi per la Ferrari di Charles Leclerc, abile ad arginare George Russell (+0.335) ed Andrea Kimi Antonelli (+0.572). Una volta arrivato al parco chiuso, il nativo di Melbourne ha commentato quanto fatto.

“Mi sentivo molto bene, soprattutto all’inizio del Q3 – ha detto Piatsri -, poi nell’ultimo giro non ho fatto la performance che avrei voluto. I margini sono ristretti, credo sia ancora tutto in gioco. Abbiamo una grande macchina. Possiamo recuperare e questo si può fare domani”.

Piastri ha poi continuato: “Abbiamo un buon passo. Gli altri non sono lontani come la gente pensa, stamattina eravamo piuttosto vicini, ma per noi non è una sorpresa. Possiamo fare bene. La pioggia non mi dispiacerebbe, siamo veloci in ogni condizione. Accoglieremo in modo favorevole ogni situazione”.