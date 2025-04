Griglia di partenza F1, GP Giappone 2025: pole di Verstappen, quarto Leclerc

Nelle qualifiche di oggi, sabato 5 aprile, è stata determinata la griglia di partenza del GP del Giappone del Mondiale di F1 2025, che vedrà culminare domani, domenica 6, il fine settimana con la gara di Suzuka che sarà valida come terzo round del calendario stagionale della F1.

Escono di scena cinque piloti in Q1, ovvero Hulkenberg, 16°, Bortoleto, 17°, Ocon, 18°, Doohan, 19°, e Stroll, 20°, mentre altri cinque vengono invece eliminati in Q2, ovvero Gasly, 11°, Sainz, 12°, Alonso, 13°, Lawson, 14°, e Tsunoda, 15°.

In Q3 dieci piloti si contendono la pole position: partenza al palo per la Red Bull di Verstappen, affiancato in prima fila dalla Mclaren di Piastri. Seconda fila per l’altra McLaren di Piastri e per la Ferrari di Leclerc, che precede le Mercedes, in terza fila con Russell davanti ad Antonelli. Settimo Hadjar, davanti all’altra Ferrari di Hamilton, ottavo, infine quinta fila con la Williams di Albon e la Haas di Bearman.

GRIGLIA DI PARTENZA GP GIAPPONE F1 2025

1 Max Verstappen (Red Bull Racing) Q3

2 Lando Norris (McLaren) Q3

3 Oscar Piastri (McLaren) Q3

4 Charles Leclerc (Ferrari) Q3

5 George Russell (Mercedes) Q3

6 Kimi Antonelli (Mercedes) Q3

7 Isack Hadjar (Racing Bulls) Q3

8 Lewis Hamilton (Ferrari) Q3

9 Alexander Albon (Williams) Q3

10 Oliver Bearman (Haas F1 Team) Q3

11 Pierre Gasly (Alpine) Q2

12 Carlos Sainz (Williams) Q2

13 Fernando Alonso (Aston Martin) Q2

14 Liam Lawson (Racing Bulls) Q2

15 Yuki Tsunoda (Red Bull Racing) Q2

16 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) Q1

17 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) Q1

18 Esteban Ocon (Haas F1 Team) Q1

19 Jack Doohan (Alpine) Q1

20 Lance Stroll (Aston Martin) Q1

CLASSIFICA Q3

1 Max Verstappen (Red Bull Racing) 1:26.983

2 Lando Norris (McLaren) +0.012

3 Oscar Piastri (McLaren) +0.044

4 Charles Leclerc (Ferrari) +0.316

5 George Russell (Mercedes) +0.335

6 Kimi Antonelli (Mercedes) +0.572

7 Isack Hadjar (Racing Bulls) +0.586

8 Lewis Hamilton (Ferrari) +0.627

9 Alexander Albon (Williams) +0.632

10 Oliver Bearman (Haas F1 Team) +0.884

CLASSIFICA Q2

1 Lando Norris (McLaren) 1:27.146

2 George Russell (Mercedes) +0.254

3 Max Verstappen (Red Bull Racing) +0.356

4 Oscar Piastri (McLaren) +0.361

5 Charles Leclerc (Ferrari) +0.409

6 Lewis Hamilton (Ferrari) +0.464

7 Kimi Antonelli (Mercedes) +0.493

8 Oliver Bearman (Haas F1 Team) +0.565

9 Isack Hadjar (Racing Bulls) +0.629

10 Alexander Albon (Williams) +0.637

11 Pierre Gasly (Alpine) +0.676

12 Carlos Sainz (Williams) +0.690

13 Fernando Alonso (Aston Martin) +0.751

14 Liam Lawson (Racing Bulls) +0.760

15 Yuki Tsunoda (Red Bull Racing) +0.854

CLASSIFICA Q1

1 Oscar Piastri (McLaren) 1:27.687

2 George Russell (Mercedes) +0.156

3 Lando Norris (McLaren) +0.158

4 Charles Leclerc (Ferrari) +0.233

5 Lewis Hamilton (Ferrari) +0.255

6 Max Verstappen (Red Bull Racing) +0.256

7 Yuki Tsunoda (Red Bull Racing) +0.280

8 Kimi Antonelli (Mercedes) +0.281

9 Pierre Gasly (Alpine) +0.499

10 Carlos Sainz (Williams) +0.522

11 Alexander Albon (Williams) +0.531

12 Oliver Bearman (Haas F1 Team) +0.541

13 Isack Hadjar (Racing Bulls) +0.591

14 Fernando Alonso (Aston Martin) +0.650

15 Liam Lawson (Racing Bulls) +0.867

16 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) +0.883

17 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) +0.935

18 Esteban Ocon (Haas F1 Team) +1.009

19 Jack Doohan (Alpine) +1.190

20 Lance Stroll (Aston Martin) +1.584