F1, Max Verstappen: “È un weekend complicato, non abbiamo passo”

Si sono appena concluse le qualifiche della F1 sul circuito di Sakhir, in Bahrain. La prima posizione in griglia è stata ottenuta da un fantastico Oscar Piastri che ha firmato la pole in 1.29.841. L’australiano, in virtù del passo gara della sua McLaren, è sicuramente il favorito per la gara di domani. Qualifica deludente per il suo compagno di squadra Lando Norris che domani scatterà dalla sesta posizione.

Partirà dalla prima fila George Russell che, con la sua Mercedes, ha fatto segnare il secondo crono, a soli 0.168 dalla pole. Migliore prestazione stagionale in qualifica per la Ferrari di Charles Leclerc che partirà domani in terza posizione. Brutta, invece, la prestazione di Lewis Hamilton che scatterà dalla nona casella. Da segnalare la fantastica qualifica di Andrea Kimi Antonelli che, con la Mercedes, affiancherà il monegasco in seconda fila.

Rimane deluso al termine di questo sabato anche Max Verstappen che non ha mai trovato il feeling giusto con la sua Red Bull in questi due giorni in Bahrain. L’attuale campione del mondo ha chiuso la sua qualifica in settima posizione con il crono di 1.30.423. L’olandese ha dichiarato ai microfono di Sky Sport: “È stato un brutto weekend, non abbiamo passo, non abbiamo bilanciamento e soffriamo con i freni. È stata dura ed ho comunque cercato di trarre il meglio da quello che avevo”.

“Mi preoccupa il fatto che siamo molto lontani, ho cercato di fare del mio meglio, dobbiamo analizzare quali aspetti possiamo migliorare. Non so se mi aspettavo una McLaren più dominante ma sono comunque primi ed è la cosa che conta alla fine. Le condizioni oggi sono state molto difficili per tutti, poco grip e pista scivolosa”, ha poi concluso il quattro volte campione del mondo.