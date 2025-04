F1, George Russell: “Non mi aspettavo la seconda posizione, lottare con Oscar sarà complicato”

Sono da poco terminate le qualifiche del GP del Bahrain. Sul circuito notturno di Sakhir, la migliore prestazione è stata ottenuta da un fantastico Oscar Piastri che, con la sua McLaren ha conquistato la pole con il tempo di 1.29.841. L’australiano continua a sorprendere facendo sempre meglio del suo compagno di squadra. Seconda posizione per George Russell che conclude le sue qualifiche con un ritardo di 0.168 dal leader.

Migliore prestazione stagionale in qualifica per Charles Leclerc che ottiene un ottimo terzo posto in vista della gara di domani. Il monegasco ha sfruttato al massimo gli aggiornamenti portati dalla Ferrari, a differenza di un deludente Lewis Hamilton che scatterà dalla nona casella. Lando Norris è la vera sorpresa negativa di questa qualifica, conclusa dal britannico solo in sesta posizione.

La Mercedes avrà così due piloti nelle prime quattro posizioni, grazie alla super prestazione di Andrea Kimi Antonelli che scatterà dalla seconda fila. George Russell al termine della qualifica ha dichiarato ai microfoni di F1 Tv: “Se ci avessero offerto prima delle qualifiche la seconda posizione a meno di mezzo secondo dalla McLaren sicuramente avremmo accettato. Pensavamo che fosse in palio solo il terzo posto, arrivare secondi è un bonus. Congratulazioni ad Oscar, ha fatto un grande giro; sono entusiasta per la gara di domani.

“I passi avanti che abbiamo fatto sono arrivati grazie alla notte e alla pista che si è raffreddata. Nelle prove libere abbiamo sofferto il caldo, sessione dopo sessione siamo diventati più veloci. Il secondo posto è ottimo per domani però dobbiamo essere realisti: sarà una sfida dover lottare con Oscar. La mia sensazione è che la McLaren sia fortissima quando fa molto caldo e c’è tanto degrado, quindi domani saranno molto forti”, ha poi concluso il britannico.