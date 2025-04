F1, Piastri favorito nel GP del Bahrain, dove Leclerc e Antonelli sono in bagarre per il podio

Il Gran Premio di Bahrain di F1 scatterà alle ore 17.00 di domenica 13 aprile. Sarà la McLaren di Oscar Piastri a partire dalla pole position nel quarto appuntamento della stagione, affiancata dalla Ferrari di Charles Leclerc. Il monegasco aveva realizzato il terzo tempo in qualifica, ma ha beneficiato della penalizzazione in cui è incappato George Russell, vedendosi issato in prima fila.

Comunque sia, una performance incoraggiante per il ventisettenne del Principato, il cui obiettivo è quello di conseguire il primo podio stagionale; per sé e per la Scuderia di Maranello. Proprio semplice non sarà, perché la concorrenza delle Frecce d’Argento (in particolare quella guidata dal britannico) si annuncia particolarmente agguerrita. Cionondimeno, Andrea Kimi Antonelli è sempre lì e si giocherà le sue carte per artigliare uno dei tre piazzamenti più ambiti.

A proposito dei sudditi di Re Carlo. Non va dimenticato come Lando Norris – il grande sconfitto delle qualifiche, poiché relegato in sesta posizione – si lancerà con il coltello tra i denti alla ricerca, quantomeno, della piazza d’onore. Piastri è il grande favorito per vincere il GP, ma il valore della MCL39 lascia intendere che il compagno di squadra possa recuperare prepotentemente terreno.

Sono infine in disgrazia i due piloti più blasonati dell’ultimo quindicennio. Max Verstappen non ha ripetuto il miracolo di Suzuka ed è mestamente settimo. L’olandese deve incrociare le dita e sperare che i piloti McLaren si tolgano punti a vicenda, come effettivamente sta accadendo. Prospettive più meste per Lewis Hamilton, che non è andato oltre la nona performance.

In Bahrain, il quarantenne londinese sta venendo sovrastato prestazionalmente da Leclerc. Vedremo se sul long run sarà in grado di ridurre il distacco dal più giovane compagno di box, cercando di recuperare quante più posizioni possibile.