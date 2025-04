F1, Andrea Stella risponde a Max Verstappen: “Chissà cosa pensano i suoi tecnici di quanto ha detto…”

Stanno facendo discutere non poco le dichiarazioni di Max Verstappen che nel post GP del Giappone aveva affermato che se avesse avuto a disposizione una McLaren i suoi avversari non lo avrebbero neanche visto. Una considerazione per sottolineare da una parte l’estrema velocità della monoposto di Woking e dall’altra le proprie capacità discriminanti nel confronto con i piloti del Team Papaya.

Lando Norris e Oscar Piastri hanno incassato il colpo in modo diverso. Il britannico ha sfidato Max a guidare la sua macchina, per rendersi conto che non è tutto oro quello che luccica, mentre l’australiano l’ha etichettata come una semplice battuta.

A tal proposito, Verstappen ha ribadito quanto il suo concetto non fosse un modo per scherzare, ma fondato su un’idea molto chiare. “Chissà cosa pensano i suoi tecnici in Red Bull quando sentono il loro pilota parlare in quel modo della macchina che hanno costruito. Di solito il pilota rappresenta tutti i valori della squadra“, ha commentato il Team Principal della McLaren, Andrea Stella.

In altre parole, un confronto dialettico in cui l’olandese ha voluto anche un po’ “provocare” i propri competitors. Ci si aspetta, da questo punto di vista, la reazione di Norris e Piastri a Sakhir.