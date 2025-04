Quando la F1 domani in tv, GP Bahrain 2025: orario gara, diretta Sky, differita TV8

Domani si terrà il Gran Premio del Bahrain 2025, quarto capitolo della stagione per il Mondiale di Formula Uno. Nella giornata di domenica 13 aprile il circuito di Sakhir sarà teatro di una gara in notturna che promette spettacolo sia nella probabile lotta per la vittoria tra i piloti McLaren che soprattutto nella bagarre per il podio che coinvolgerà Ferrari, Mercedes e Max Verstappen con la Red Bull.

Dopo la corsa di Suzuka, Lando Norris è ancora leader del campionato piloti con un vantaggio di 1 punto su Verstappen, 13 sull’altro uomo papaya Oscar Piastri, 17 su George Russell, 32 su Kimi Antonelli, 42 su Charles Leclerc e 47 su Lewis Hamilton. McLaren già in fuga nel Mondiale costruttori a +36 su Mercedes, +50 su Red Bull e +76 sulla Rossa.

Il Gran Premio del Bahrain verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, mentre la diretta streaming sarà visibile su Sky Go e NOW. Su TV8 sarà inoltre possibile seguire la gara di Sakhir in chiaro e in differita alle ore 14.00. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale.

CALENDARIO GP BAHRAIN F1 2025

Domenica 13 aprile

Ore 17.00 Gara a Sakhir (Bahrain) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

PROGRAMMA GP BAHRAIN F1: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K.

Diretta streaming: Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.

TV8 trasmetterà in differita e in chiaro la gara di Sakhir alle 21.35.