A che ora la F1 su TV8 oggi, GP Bahrain 2025: programma qualifiche, differita in chiaro

Sabato 12 aprile, il Gran Premio del Bahrain di F1 avrà la propria giornata dedicata alle qualifiche. La sessione tramite la quale sarà stabilito lo schieramento di partenza del GP di domenica sarà preceduta dal terzo turno di prove libere. Il programma di Sakhir è dunque classico. Non ci sarà Sprint, la prossima è prevista a Miami.

Nell’era turbo-ibrida si è corso 11 volte sul lay-out abituale. In 6 occasioni ha vinto l’autore della pole position e in 3 casi si è imposto chi è scattato al suo fianco. Va rimarcato come nessun pilota qualificatosi dalla quarta casella primeggi in Bahrain dall’ormai lontano 2009!

Le ultime due pole position sono state appannaggio di Max Verstappen. L’unico ad averne realizzate 3 consecutive è stato Lewis Hamilton (2019-2021). L’ultima volta in cui la Ferrari è stata la più veloce in qualifica è stato nell’edizione 2022, con Charles Leclerc. Detto questo, come seguire le qualifiche in TV?

A CHE ORA LA F1 SU TV8 OGGI

Sabato 12 aprile

Ore 21.00 F1, Qualifiche – Differita tv in chiaro.

PALINSESTO GP BAHRAIN F1 OGGI

TV IN CHIARO –Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà in differita le qualifiche di Sakhir. Non è prevista alcuna copertura in chiaro in diretta, così come non vi sarà modo di seguire gratuitamente la terza sessione di prove libere.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport F1 (207) trasmetterà integralmente in diretta gli odierni appuntamenti nell’autodromo mediorientale. I canali generalisti Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213) avranno a loro volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento desertico potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e tramite il servizio streaming on demand NOW. Inoltre il sito internet TV8.it proporrà sprint e qualifiche al medesimo orario in cui saranno trasmesse in TV.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio del Bahrain, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

DIRETTE SKY SPORT F1 – SABATO GP BAHRAIN 2025 (ORARI ITALIANI)

Ore 14.30 – PROVE LIBERE 3 su Sky Sport F1 (207), Sky Sport Uno (201)* e Sky Sport 4K (213)*

Ore 18.00 – QUALIFICHE su Sky Sport F1 (207), Sky Sport Uno (201)* e Sky Sport 4K (213)*

* Salvo differenti scelte editoriali dell’azienda dovute a contemporaneità con altri eventi sportivi di rilievo.