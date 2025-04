Europei judo 2025 oggi in tv: orari 27 aprile, programma, streaming, italiani in gara

Dopo quattro giornate dedicate alle categorie individuali, quest’oggi sarà la gara a squadre miste a chiudere il programma dei Campionati Europei 2025 di judo a Podgorica (Montenegro). L’Italia vuole coronare una rassegna continentale da record (8 medaglie) con una grande prestazione anche nel Team Event, un format che ha cominciato a regalare qualche soddisfazione ai colori azzurri solamente negli ultimi anni.

La formazione italiana, composta da alcune stelle del movimento tricolore come Manuel Lombardo, Christian Parlati e Odette Giuffrida, proverà a confermarsi estremamente competitiva dopo l’ottimo bronzo mondiale di Abu Dhabi ed il beffardo quinto posto ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Favorite principali per l’oro la Francia e la rappresentativa di russi che gareggia sotto la bandiera dell’IJF.

Tutti gli incontri delle eliminatorie del Team Event degli Europei di judo saranno visibili in diretta streaming sulla piattaforma streaming Judo TV, mentre il Final Block verrà trasmesso in streaming anche su Rai Play Sport 1. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO EUROPEI JUDO 2025 OGGI

Domenica 27 aprile

Ore 10.30 Eliminatorie gara a squadre miste a Podgorica (Montenegro)

Ore 16.00 Final Block gara a squadre miste a Podgorica (Montenegro)

PROGRAMMA EUROPEI JUDO 2025: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: eliminatorie su Judo TV, finali anche su Rai Play Sport 1.

Diretta Live testuale: OA Sport.

EUROPEI JUDO 2025: GLI ITALIANI IN GARA OGGI

Manuel Lombardo (-73 kg), Giovanni Esposito (-73 kg), Christian Parlati (-90 kg), Kenny Komi Bedel (-90 kg), Gennaro Pirelli (+90 kg), Odette Giuffrida (-57 kg), Veronica Toniolo (-57 kg), Giorgia Stangherlin (-70 kg), Irene Pedrotti (-70 kg), Erica Simonetti (+70 kg), Asya Tavano (+70 kg).