Judo, Asya Tavano di bronzo nei +78 kg agli Europei di Podgorica!

La chiusura del cerchio. Asya Tavano aveva voglia di riscattarsi dopo un’esperienza olimpica negativa in cui non era riuscita a esprimersi come avrebbe voluto. Gli Europei di judo a Podgorica (Montenegro) le hanno dato la possibilità di rifarsi e per la terza volta in carriera ha ottenuto la medaglia di bronzo.

Nei +78 kg femminili, l’azzurra ha centrato quest’obiettivo, portando a otto il computo complessivo delle medaglie vinte dall’Italia in questa competizione. Una grande prestazione di Tavano, opposta all’olandese Marit Kamps.

Un match che Asya ha comandato fin dalle prime battute, cercando spesso le prese al bavero per evidenziare la passività della propria avversaria. Cosa che si è verificata puntualmente, in quanto Kamps ha ricevuto due shido. Tuttavia, la nostra portacolori ha trovato anche la forza di lavorare molto bene a terra la propria rivale e di effettuare uno splendido osaekomi.

Un tecnica di immobilizzazione che Tavano è stata molto abile a realizzare, non dando modo all’olandese di reagire e nei fatti chiudendo un incontro che non ha mai avuto storia. Grande gioia per lei e per la squadra nostrana.