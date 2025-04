Judo, Italia sale a quota 8 medaglie agli Europei a Podgorica. Domani la competizione a squadre mista

Calato il sipario sulla quarta e ultima giornata di incontri a livello individuale degli Europei di judo a Podgorica (Montenegro). La Nazionale italiana ha totalizzato la bellezza di otto medaglie (1 oro, 2 argenti e 5 bronzi). Nel day-4 sono arrivati due terzi posti firmati da Gennaro Pirelli nei -100 kg maschili e da Asya Tavano nei +78 kg femminili. Domani, vi sarà la prova a squadre mista e il Bel Paese proverà a farsi valere.

Eccellenti le prestazioni nel Final Block odierno degli azzurri. Pirelli si presentava come favorito nel confronto diretto con l’ucraino Anton Savytskiy, ricordando le affermazioni negli Europei di Zagabria dell’anno scorso e nel Grand Slam a Baku del 2022. Un match iniziato a ritmi lenti per il napoletano, che però dopo i 2′ ha cambiato marcia e nel Golden Score ha ottenuto lo yuko che ha fatto calare il sipario. Il titolo continentale è stato conquistato dal georgiano Ilia Sulamanidze, a segno nella finale per l’oro contro l’azero Zelym Kotsoiev. L’azzurro ha condiviso il terzo gradino con l’olandese Simeon Catharina.

Nei +78 kg femminili, Tavano è stato dominante nel match contro l’olandese Marit Kamps. Una sfida condotta con autorevolezza dall’inizio alla fine, prima costringendo l’avversaria a subìre due shido e poi mettendo a segno un osaekomi a decretare la conquista del bronzo. Terza piazza andata anche alla russa Elis Startseva, mentre l’oro è stato conquistato dalla francese Romane Dicko, uscita vittoriosa dal confronto con l’israeliana Raz Hershko.

Parlando delle restanti due categorie, nei +100 kg maschili, il russo Inal Tasoev si è imposto contro il connazionale Valerii Endovitskii, in una sfida super equilibrata decisa al Golden Score con uno yuko. I bronzi sono stati conquistati dal tedesco Erik Abramov e dal ceco Lukas Krpalek. Nei -78 kg femminili c’è stata l’affermazione della portoghese Patricia Sampaio, a segno contro la teutonica Anna Monta Olek. Il terzo gradino del podio è stato occupato dall’ucraina Yuliia Kurchenko e dalla francese Fanny Estelle Posvite.