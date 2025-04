IPPON D’ORO! Christian Parlati campione d’Europa nei -90 kg!

Christian Parlati completa l’opera e batte anche il francese Maxime-Gael Ngayap Hambou, aggiudicandosi la medaglia d’oro nella categoria -90 kg ai Campionati Europei 2025 di judo. L’azzurro ha dato spettacolo sul tatami del Mtel Hall Morača di Podgorica (Montenegro), conquistando il primo titolo continentale della carriera con il piglio del dominatore e regalando all’Italia il sesto podio della manifestazione in tre giornate.

Il 27enne napoletano, vice-campione del mondo a Tashkent 2022, è riuscito finalmente a salire sul gradino più alto del podio in un grande evento internazionale tra i senior nei -90 kg dopo le vittorie ottenute ai Mondiali Junior 2018 e al Grand Slam di Tashkent 2021 nei -81 kg. Parlati, quinto classificato nelle ultime due edizioni dei Mondiali, migliora così il bronzo continentale di quattro anni fa a Lisbona mettendosi al collo la seconda medaglia ad un Europeo Senior.

Il talentuoso judoka italiano classe 1998, dopo aver superato in scioltezza le eliminatorie mattutine con tre match vinti per ippon ed uno (la semifinale con l’azerbaigiano Murad Fatiyev) per hansoku-make senza mai andare al Golden Score, ha confermato il suo stato di grazia odierno impiegando poco più di due minuti per costringere l’avversario alla resa in finale.

Parlati ha chiuso i conti in 2’19”, replicando il risultato dell’unico precedente scontro diretto (nella semifinale del team event olimpico a Parigi) grazie ad un’azione micidiale. L’azzurro, dopo aver messo a segno uno yuko (uchi-mata), ha eseguito una perfetta transizione in fase di ne-waza applicando una leva efficace al braccio del transalpino il quale non ha potuto resistere, dovendo alzare bandiera bianca e ufficializzando il primo oro dell’Italia a Podgorica.

Il bottino aggiornato della spedizione tricolore è dunque di un oro, 2 argenti e 3 bronzi, mentre purtroppo la potenziale settima medaglia è svanita in apertura del Final Block di oggi pomeriggio con la sconfitta di Antonio Esposito contro il forte belga Matthias Casse (osaekomi al Golden Score) nella finale per il terzo posto tra i -81 kg. In quella categoria è arrivato il trionfo a sorpresa del russo Timur Arbuzov, che ha sorpreso nell’ultimo atto il fenomeno georgiano Tato Grigalashvili. Oro ungherese nei -70 kg al femminile con Szofi Ozbas, che ha avuto la meglio in finale sulla greca Elisavet Teltsidou.