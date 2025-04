Judo, Gennaro Pirelli fa suo il bronzo nei -100 kg agli Europei a Podgorica!

Europei di judo a Podgorica che continuano a riservare soddisfazioni e medaglie per gli azzurri. Nell’ultimo giorno di incontri a livello individuale, nella categoria dei -100 kg Gennaro Pirelli ha conquistato il bronzo, bissando quanto accaduto l’anno scorso a Zagabria nella rassegna continentale.

Il judoka napoletano ha sconfitto il n.9 del ranking, l’ucraino Anton Savytskiy, dando seguito alla tradizione positiva negli scontri diretti. Prima della sfida odierna, infatti, Pirelli aveva sconfitto proprio a Zagabria l’ucraino e nel 2022 nel Grand Slam a Baku.

Ha provato Savytskiy a mettere tanta energia sul tatami, tentando alcune prese alla cintura per provocare il ribaltamento del nostro portacolori. L’azzurro è stato sanzionato per passività nelle prime fasi, ma alla distanza ha dimostrato di averne di più.

Col passare dei minuti, Gennaro ha tentato più volte di l’ouchi-gari, facendo capire al rivale di avere più birra in corpo. In questo mondo, lavorando letteralmente ai fianchi il rivale, il judoka tricolore è riuscito a ottenere lo yuko nel Golden Score, potendo concludere vittoriosamente la propria sfida. Si tratta del settimo podio per il Bel Paese in questi Europei.