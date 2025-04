Christian Parlati sul trono d’Europa: “Più consapevole delle mie potenzialità, ora i Mondiali”

Christian Parlati ha conquistato la medaglia d’oro nella categoria 90 kg agli Europei 2025 di judo, in corso di svolgimento a Podgorica. L’azzurro è stato semplicemente insuperabile in terra montenegrina, travolgendo cinque avversari con enorme disinvoltura e laureandosi Campione d’Europa per la prima volta in carriera dopo un paio di quinti posti raccolti ai Mondiali.

Christian Parlati ha espresso tutta la propria soddisfazione tramite i canali federali: “È una grande emozione, ed è sicuramente il premio per tutto il lavoro fatto finora. Oggi mi sentivo bene e non ho nulla da recriminare sulla mia condotta di gara. Tra poco più di un mese ci sarà il Campionato del Mondo e la vittoria di oggi mi dà sicuramente una consapevolezza maggiore delle mie potenzialità”.

Grande soddisfazione anche per il fratello Enrico Parlati, che lo ha supportato a bordo tatami: “Che giornata mamma mia ci sono poche parole da dire. Sono veramente felice, è stato un riscatto importante soprattutto dopo le mille cattiverie e critiche ricevute da Christian dopo le Olimpiadi da buona parte del popolo italiano a cui spesso piace solo criticare! Oggi ha dimostrato che è facile salire sul carro dei vincitori ma non è per tutti restarci quando le cose vanno male! Siamo a quota 6 medaglie e non vogliamo fermarci”.