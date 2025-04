Europei judo 2025 oggi in tv: orari 26 aprile, programma, streaming, italiani in gara

Oggi, sabato 26 aprile, andrà in scena la quarta giornata degli Europei 2025 di judo. Sui tatami di Podgorica (Montenegro) verranno assegnati i titoli rimanenti al livello individuale nel programma, riservati alle singole categorie. Si parla dei -78 e +78 kg femminili e dei -100 e +100 kg maschili.

In casa Italia si è reduci dal trionfo di Christian Parlati, che nei -90 kg maschili ha regalato alla spedizione tricolore il primo oro. Una prestazione superba del judoka tricolore, che ha così arricchito il “tesoretto” della squadra nostrana, fatto attualmente di sei podi (1 oro, 2 argenti e 3 bronzi). Con questi risultati, l’Italia è terza nel medagliere, preceduta solo dalla Francia e dalla rappresentativa che ha in sé atleti russi e bielorussi.

A tenere alto il vessillo italico ci proveranno Gennaro Pirelli nei -100 kg maschili, Erica Simonetti e Asya Tavano nei +78 kg femminili. Fari puntati soprattutto su Pirelli che già in passato ha dimostrato di avere qualità non comuni e di essere in grado di piazzare il colpo. Si spera che in questa circostanza si possa ripetere.

La quarta giornata degli Europei 2025 di judo a Podgorica (Montenegro) prevede, come nei giorni precedenti, la fase eliminatoria dalle 10.30 e il Final Block dalle 16.00. La copertura televisiva del day-4 sarà garantita da RaiSport HD limitatamente agli incontri della fase finale (dalle 16.00) e in streaming su RaiPlay Sport 1. Vi sarà anche la trasmissione streaming su Judo Tv per quanto concerne sia le eliminatorie che il Final Block.

EUROPEI JUDO 2025 OGGI IN TV

Sabato 26 aprile

Ore 10.30 Eliminatorie -78 kg e +78 kg femminili; -100 e +100 kg maschili a Podgorica (Montenegro)

Ore 16.00 Final Block -78 kg e +78 kg femminili; -100 e +100 kg maschili a Podgorica (Montenegro)

ITALIANI IN GARA

Gennaro Pirelli (-100 kg), Erica Simonetti e Asya Tavano (+78 kg)

PROGRAMMA EUROPEI JUDO 2025: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD solo per il Final Block

Diretta streaming: RaiPlay Sport 1 solo per il Final Block; Judo Tv per l’intera programmazione

Diretta testuale: OA Sport