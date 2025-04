Europei judo 2025 oggi in tv: orari 25 aprile, programma, streaming, italiani in gara

Oggi, venerdì 25 aprile, andrà in scena la terza giornata degli Europei di judo a Podgorica (Montenegro). Un day-3 nel quale assisteremo ai match dei -70 kg femminili, -81 e -90 kg maschili. In casa Italia saranno presenti Antonio Esposito nei -81 kg, Christian Parlati e Kenny Komi Bedel nei -90kg e Irene Pedrotti e Giorgia Stangherlin nei -70 kg.

La formazione tricolore nei primi due giorni ha ottenuto un ottimo bottino di medaglie: 2 argenti e 3 bronzi. E’ mancato il sigillo del metallo più pregiato e ci si proverà in questa circostanza nella consapevolezza delle difficoltà dettate dalla forza degli avversari. Tuttavia, la squadra italiana ha mostra una grande profondità.

Particolari attese ci sono da parte di Parlati che, visto il suo palmares e le proprie capacità, è in grado di puntare al massimo possibile, ma bisognerà appurare la condizione psicofisica, in passato tutt’altro che buona. Lo si capirà fin dal primo incrocio.

La terza giornata degli Europei 2025 di judo a Podgorica andrà in scena quest’oggi, con il turno eliminatorio che inizierà alle 10.30, mentre il Final Block alle 16.00. Non è prevista la copertura televisiva, mentre in streaming si potrà seguire interamente su Judo Tv e solo per il Final Block anche su RaiPlay Sport 1. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

EUROPEI JUDO 2025 OGGI IN TV

Venerdì 25 aprile

Ore 10.30 Eliminatorie -70 kg femminili; -81 e -90 kg maschili a Podgorica (Montenegro)

Ore 16.00 Final Block -70 kg femminili; -81 e -90 kg maschili a Podgorica (Montenegro)

ITALIA IN GARA

I -81 kg (Antonio Esposito), i -90kg (Christian Parlati, Kenny Komi Bedel) e i -70kg (Irene Pedrotti e Giorgia Stangherlin)

PROGRAMMA EUROPEI JUDO 2025: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Judo TV; finali anche su Rai Play.

Diretta Live testuale: OA Sport.