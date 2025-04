Elisabetta Cocciaretto sconfitta nel turno decisivo delle qualificazioni a Madrid da Diane Parry

Prosegue il periodo negativo di Elisabetta Cocciaretto. La marchigiana (n.87 del ranking) è stata sconfitta nel turno decisivo delle qualificazioni del WTA1000 di Madrid dalla francese Diane Parry (n.116 del mondo) col punteggio di 6-2 6-2 in 1 ora e 35 minuti di gioco. Una prestazione negativa di Cocciaretto sulla terra rossa madrilena, non in grado di avere un rendimento nel proprio tennis continuo e commettendo tanti errori. Ne ha approfittato la transalpina che ha concluso in maniera abbastanza comoda.

Nel primo set si assiste a un lottatissimo game d’apertura, in cui Elisabetta cancella tre palle break, prima di capitolare alla quarta ai vantaggi. L’azzurra tenta una reazione, costruendosi una chance del contro-break nel quarto gioco, ma non è concreta. Di contro, Parry lo è, sfruttando le tante difficoltà della nostra portacolori alla battuta. Il doppio break si tramuta in realtà. Cocciaretto, di puro orgoglio, cancella ben quattro palle set nel settimo game, ma capitola nel successivo sul 6-2.

Nel secondo set l’azzurra illude. Annullate due palle break in apertura, la tennista nostrana va avanti di un break nel secondo gioco. Si spera in una risalita, ma la luce si spegne. Cocciaretto subisce, infatti, un pesantissimo parziale di sei giochi a zero, in cui si evidenziano le proprie carenze tecniche e anche di fiducia (6-2) in questo momento.

Leggendo le statistiche, il fondamentale del servizio è quello che evidenzia le maggiori criticità della giocatrice italiana: 44% dei punti vinti con la prima e il 54% con la seconda. Decisamente, troppo poco.