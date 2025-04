Elisabetta Cocciaretto e Lucrezia Stefanini vincono e accedono al turno decisivo delle qualificazioni a Madrid

Detto della sconfitta di Sara Errani nel primo turno delle qualificazioni al WTA1000 di Madrid, per mano dell’australiana Maya Joint (n.78 del ranking) col punteggio di 6-4 2-6 6-2, sono arrivate due vittorie in casa Italia grazie a Elisabetta Cocciaretto e a Lucrezia Stefanini.

La marchigiana (n.87 del mondo) sta cercando in tutti i modi di ritrovare la retta via e il successo odierno contro l’australiana Hon (n.142 del ranking) ci voleva. L’azzurra si è imposta col punteggio di 6-2 6-1 in 69′ di gioco, mettendo in mostra quel tennis d’anticipo con cui in passato si è tolta non poche soddisfazioni. Sul suo cammino ci sarà la francese Diane Parry.

Sempre col parziale di 2 set 0 l’affermazione di Stefanini (n.150 del mondo) contro la russa Erika Andreeva (n.97 del mondo), sorella della più quotata Mirra. L’azzurra è un po’ andata a corrente alternata, faticando nella gestione dei turni al servizio, ma alla fine è riuscita a portare a casa la partita sullo score di 7-5 6-4 in 1 ora e 51 minuti di gioco. Lucrezia sfiderà quindi nel prossimo turno la serba Teodora Kostovic (n.625 del mondo), giocatrice di 17 anni che a sorpresa ha eliminato la rumena Elena Gabriela Ruse (n.85 del mondo).