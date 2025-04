Egonu-Antropova, chi è stata la migliore nella semifinale scudetto? Tabellini a confronto. E la Nazionale…

Milano ha sconfitto Scandicci nella semifinale scudetto di volley femminile, chiudendo la serie con un perentorio 3-0 e meritandosi così il diritto di fronteggiare la vincente di Conegliano-Novara nei match che metteranno in palio il tricolore. Le meneghine hanno dettato legge in gara-1 per 3-0 (25-19; 25-22; 25-21), hanno prevalso in gara-2 per 3-2 (25-23; 25-23; 23-25; 20-25; 15-13) e hanno avuto la meglio in gara-3 per 3-1 (16-25; 25-22; 25-22; 25-17).

Uno dei temi caldi di questo confronto era il testa a testa tra Paola Egonu ed Ekaterina Antropova, gli opposti delle due squadre. Il duello tra le bomber è stato molto avvincente ed era importante anche in ottica Nazionale, perché il CT Julio Velasco dovrà scegliere chi schierare come titolare durante la Nations League che poi condurrà ai Mondiali di fine estate. Quali sono state le prestazioni delle due giocatrici? Diamo uno sguardo dettagliato ai vari tabellini.

In gara-1 Paola Egonu ha messo a segno 23 punti con il 61% in attacco (2 muri, un ace), mentre Ekaterina Antropova è andata a referto con 17 punti (37% in fase offensiva, 2 muri, un ace). In gara-2, invece, la bomber di Scandicci si è scatenata e ha marcato addirittura 38 punti (45% in attacco, 8 ace da record nei playoff), mentre l’opposto di Milano ha chiuso con 23 punti (40%, 3 ace, un muro). In gara-3 la miglior giocatrice delle Olimpiadi di Parigi 2024 ha troneggiato con 25 punti (45%, 3 muri, un ace), mentre il terminale offensivo delle toscane ha terminato i propri playoff con 20 punti (35%, 3 muri, 2 ace).

Antropova ha offerto una prova stellare nella combattuta gara-2, ma non è stata sufficiente per garantire il successo alla Savino Del Bene. Egonu è risultata nel complesso più incisiva anche in termini percentuali e avrà così la possibilità di inseguire il terzo scudetto della propria storia, mentre Antropova dovrà concentrare la sua attenzione sulla Final Four di Champions League: il 3 maggio Scandicci incrocerà il VakifBank Istanbul in semifinale, mentre Milano darà vita al derby con Conegliano. Paola Egonu sembra essere lanciata verso lo status di titolare con la maglia azzurra da MVP dei Giochi conclusi con la medaglia d’oro.