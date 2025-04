Dove vedere l’Italia ai Mondiali di curling misto oggi in tv: orari 29 aprile, programma, streaming

Un altro test di fondamentale importanza. Giornata altamente significativa per Stefania Constantini ed Amos Mosaner, binomio pronto ad affrontare alle 19:00 di oggi, martedì 29 aprile, la Scozia in occasione del sesto match valido per i Campionati Mondiali 2025 di curling, specialità doppio misto, rassegna in fase di svolgimento sul ghiaccio di Fredericton (Canada).

Sfida d’alto profilo per i nostri Campioni Olimpici che, dopo aver calato il poker contro Finlandia, Germania, Corea del Sud, Danimarca ed aver affrontato l’impegnativo Canada, si troveranno al cospetto di uno dei team più forti dell’intera competizione, non a caso al momento con lo stesso ruolino di marcia degli azzurri. Servirà dunque massimo impegno per poter sconfiggere un avversario ostico, già trionfatore nel 2021 e nel 2022.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming di Italia-Scozia, partita valida per i Mondiali 2025 di curling doppio misto. L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming su The Curling Channel, mentre OA Sport offrirà la diretta testuale. Gli orari sono italiani (a Fredericton sono cinque ore indietro rispetto a noi).

CALENDARIO ITALIA MONDIALI CURLING DOPPIO MISTO OGGI

Martedì 29 aprile

Ore 19.00 Italia-Scozia – Diretta streaming su The Curling Channel

PROGRAMMA ITALIA MONDIALI CURLING OGGI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: The Curling Channel per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport