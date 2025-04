Dove vedere l’Amstel Gold Race 2025 in tv: orari, canale, percorso, streaming

Dopo la Freccia del Brabante, corsa venerdì, il calendario internazionale propone domenica 20 aprile l’Amstel Gold Race 2025. Ci si sposta quindi nei Paesi Bassi per affrontare un percorso di 255 chilometri che si divide tra Fiandre e Ardenne. La classica olandese da anni offre un parterre ricco di campioni che ha visto negli ultimi anni vincitori del calibro di Mathieu Van der Poel e Wout Van Aert.

L’edizione 2024 è stata vinta in volata dal britannico Thomas Pidcock che proverà a bissare il successo ottenuto l’anno scorso. Il corridore del team Q36.5 Pro Cycling dovrà affrontare avversari come Tadej Pogacar e soprattutto Mathieu Van der Poel, già vincitore nel 2019. Vedremo chi transiterà per primo sul traguardo di Valkenburg, vincendo la cosiddetta “classica della birra”.

PERCORSO

Il percorso subisce una modifica rispetto all’edizione scorsa, con l’introduzione del Cauberg come ultima difficoltà. La corsa partirà da Maastricht e terminerà dopo 255,9 chilometri a Valkenburg. con ben 34 muri da scalare. Si parte subito con la breve salita di Maasberg dopo pochi chilometri che anticipa la rapida successione di altri tre muri: il Bergseweg, il Korenweg e il Nijswillerweg. La corsa entrerà nel vivo a 62 chilometri dal traguardo con la prima ascesa del Cauberg e l’inizio dei due circuiti finali che porteranno all’arrivo.

PROGRAMMA

Domenica 20 aprile

Amstel Gold Race 2025 – Maastricht-Valkenburg (255,9 chilometri)

ORARI

Orario di partenza: 10.40

Orario di arrivo stimato: 16.45

DOVE VEDERE L’AMSTEL GOLD RACE IN TV E STREAMING

Diretta tv: per gli abbonati su Eurosport 1 (canale 210) dalle ore 14.35

Diretta streaming: SkyGo, Dazn, Now, Amazon Prime, Tim Vision, Discovery +

Diretta Live testuale: OA Sport