Elisa Longo Borghini è ancora Regina alla Freccia del Brabante: secondo successo consecutivo

Ancora lei, sempre lei. Elisa Longo Borghini ha trionfato per il secondo anno consecutivo alla Freccia del Brabante, prestigiosa classica di un giorno. Prestazione sontuosa per l’atleta piemontese che, oggi, ha siglato il terzo trionfo stagionale dopo la vittoria allo UAE Tour e quella di Attraverso le Fiandre 2025, scacciando via i fantasmi dopo la brutta caduta al Giro delle Fiandre che le ha provocato una commozione celebrale.

L’originaria di Ornavasso in forza allo UAE Team Adq ha condotto una gara di grande personalità, in cui ha mantenuto salda la concentrazione in tutti i momenti chiave. La svolta è arrivata a 10 km dal traguardo (le atlete dovevano percorrere 125 km da Lennik e a Overijse). Nello specifico, una volta giunta sul muro in pavé di S-Bocht Overjise l’azzurra ha dato inizio alla fuga, sfiancando le avversarie che non sono mai riuscite a restare nella sua ruota. Il vantaggio è salito fino a 26”, poi ridotto a sei secondi nelle ultime battute.

Al secondo posto si è piazzata invece l’olandese Marianne Vos (Team Visma-Lease a Bike), la quale ha arginato la connazionale Femke Gerritse (Team SD Worx-Protime), terza davanti ad Eleonora Camilla Gasparrini (UAE Team ADQ). A seguire la britannica Anna Henderson (Lidl Trek) e la francese Evita Muzic (FDJ SUEZ). Da segnalare infine quanto fatto da Monica Trinca Colonel (Liv AlUla Jayco), undicesima dopo aver condotto parte della corsa in fase di attacco.