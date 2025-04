Freccia del Brabante 2025: ritorno da sogno per Remco Evenepoel. van Aert è ancora secondo

Il 3 dicembre fratture multiple a causa di un bruttissimo incidente in allenamento. Le difficoltà, la voglia di smettere e poi il ritorno alle gare, che più bello di così non poteva essere: alla Freccia del Brabante vittoria splendida per Remco Evenepoel che trionfa davanti ad un van Aert ancora deludente allo sprint.

Sei corridori sono andati all’attacco nella prima ora di gara: Dens Tuur (Team Flanders-Baloise), Jens Reynders (Wagner Bazin WB), Joren Bloem (Unibet Tietema Rockets), Adne Holter (Uno-X Mobility), Iùri Leitão (Caja Rural-Seguros RGA) e Antonio Jesús Soto (Equipo Kern Pharma). Il gruppo guidato dalla Soudal-QuickStep non ha lasciato però spazio.

Nella fase decisiva della gara la Visma | Lease a Bike si è messa a dettare il passo per lanciare la propria stella: Wout van Aert. Con il belga sono rimasti un redivivo Remco Evenepoel e la sorpresa britannica Joseph Blackmore (Israel Premier Tech). Il classe 2003 ha ceduto successivamente al ritmo dei due padroni di casa, mentre il gruppo non è riuscito a chiudere il gap.

Sfida in casa Belgio in uno sprint a due: van Aert, reduce dalla clamorosa sconfitta alla Dwars door Vlaanderen ha smesso di tirare a due chilometri dall’arrivo, preparandosi alla volata. Nonostante fosse nettamente favorito è stato sconfitto da un super Evenepoel. Terza piazza per Antonio Morgado (UAE Team Emirates – XRG), poi Alex Aranburu (Cofidis) e Eduard Prades (Caja Rural – Seguros RGA).