LIVE Amstel Gold Race 2025 in DIRETTA: Pogacar favorito, ma c’è Evenepoel

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della 59° edizione dell’Amstel Gold Race, prima delle tre classiche delle Ardenne stagionali.

Domenica di Pasqua che offre sul piatto una delle classiche più lunghe del calendario, con 256 km da percorrere tra Paesi Bassi e Belgio, da Maastricht a Berg en Terblijt. Si parte subito forte, con Maasberg (0.4 km al 4.5%), prima salita della corsa, posta al km 12. Successivamente un tratto pianeggiante di 35 km precede l’affronto delle restanti 33 côtes, le brevi ma tortuose asperità che caratterizzano la gara e che si susseguiranno continuamente. Il Gemmenich (0.9 km allo 5.3%) sarà il primo muro dopo il confine tra Paesi Bassi e Belgio, poi Gulperberg, Plettenberg, Eyserweg, Schanternelsweg e Vrakelberg tra il 144° e il 159° km. I corridori arrivano dunque al celebre Cauberg (0.7 km allo 6.5%) al km 171, il quale introdurrà un percorso da ripetere due volte, in cui figurano ben 10 muri, con lo stesso Cauberg che verrà scalato 3 volte. Esso torna anche ad essere l’ultima asperità della corsa. Terminate le salite, presente una leggera discesa fino al traguardo di Berg en Terblijt, dove potremmo assistere ad una volata.

La concorrenza è ampia, con corridori come Wout Van Aert (Team Visma | Lease a Bike) o Thomas Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) pronti a darsi battaglia. Tuttavia, l’attenzione è posta sullo sloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates – XRG), favorito numero 1 e fuoriclasse assoluto, e Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), campione belga vincitore della Freccia Brabante nella giornata di giovedì al rientro dopo un lungo infortunio. Ci sono curiosità sulle sue condizioni e sul possibile duello con Pogacar. In casa Italia, non ci sono concrete speranze di vittoria, ma possono far bene Matteo Trentin (Tudor Pro Cycling Team), Simone Velasco (XDS Astana Team) e Christian Scaroni (XDS Astana Team).

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale dell’Amstel Gold Race 2025, con aggiornamenti costanti minuto per minuto. L’appuntamento è per le 10:30, 10 minuti prima dell’inizio della classica. Vi aspettiamo!