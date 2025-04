Ciclismo, Mads Pedersen: “Fiero di quello che ho fatto al Fiandre. Ho una grande squadra”

Il Giro delle Fiandre si è concluso con la vittoria in solitaria di Tadej Pogacar, ma tra i grandi protagonisti della corsa di ieri c’è sicuramente Mads Pedersen, che ha provato a resistere agli attacchi dello sloveno, concludendo alla fine al secondo posto, battendo in volata Mathieu Van der Poel e Wout Van Aert.

Il belga ha commentato a SpazioCiclismo la sua prestazione di ieri: “Sono incredibilmente orgoglioso della squadra. È stato bello vedere come abbiamo corso da gruppo. Certo, speravamo di vincere, ma quando Tadej Pogačar è in queste condizioni è impossibile. Sono fiero di vestire questa maglia e di correre con questa squadra”.

Per il capitano della Lidl-Trek è stato importantissimo l’aiuto del compagno di squadra Jasper Stuyven: “È stato impressionante. Avevamo il vantaggio di essere in due, lui controllava Van der Poel e io lo facevo con Van Aert. All’ultimo chilometro abbiamo rallentato un po’ per gestire le energie rimaste. Ai -500 lui ha accelerato e mi ha lanciato alla grande. È molto bello da parte sua rinunciare alle sue stesse possibilità di salire sul podio in una Monumento per permettere a me di salirci. Lo ringrazio”.

Rispetto alla Gent, dove ha attaccato da lontano con la vittoria in solitaria, questa volta Pedersen è rimasto più guardingo, provando a rispondere ad ogni attacco di Pogacar: “Se avessi attaccato a 70 km chilometri dall’arrivo mi avreste detto che come sempre parto troppo presto. Questa volta ho creduto di poter resistere agli attacchi di Tadej e Mathieu e credo di aver dimostrato di essere capace di farlo per un bel po’. Considerando tutto, sono fiero della gara che abbiamo fatto e della tattica che abbiamo adottato”.