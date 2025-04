Dove vedere in tv la Liegi-Bastogne-Liegi 2025: orari, programma, streaming

Il Trittico delle Ardenne ha offerto fin da subito forti emozioni. L’Amstel Gold Race di domenica ha regalato un finale al cardiopalma con l’inatteso successo al fotofinish del danese Mattias Skjelmose della Lidl-Trek su Tadej Pogacar e Remco Evenepoel. La Freccia Vallone di oggi promette di non essere da meno con l’arrivo sullo storico muro di Huy, la conclusione di una straordinaria ciclismo ai massimi livelli spetterà ad un altro immancabile appuntamento del calendario internazionale.

Si corre domenica la Liegi-Bastogne-Liegi 2025. La storica corsa, giunta all’edizione numero 111, parte e si conclude a Liegi dopo 252 chilometri. Lo scorso anno si è imposto Tadej Pogacar, arrivato al traguardo da solo, davanti a Romain Bardet e Mathieu Van der Poel.

La presenza del fenomeno della UAE Team Emirates-XRG e di Remco Evenepoel sembra offrire tutte le garanzie per un nuovo entusiasmante faccia a faccia tra due delle stelle più luminose del panorama internazionale. Non staranno però a guardare tutti gli altri, pronti a sfruttare la minima incertezza dei due grandissimi favoriti per provare a giocarsi le proprie possibilità di vittoria.

La corsa sarà coperta dai canali Rai (RaiSport dalle 13:00 alle 15:15 e Rai 2 dalle 15:15 alla fine) e da Eurosport 2 dalla 12:30 alle 16:45. In streaming Discovery Plus trasmetterà la diretta dell’evento dalle 12:30 alle 16:45. OA Sport offrirà la diretta testuale integrale dell’evento a partire dalle 10:15.

PROGRAMMA LIEGI-BASTOGNE-LIEGI 2025

Domenica 27 Aprile 2025

Orario di partenza: 10.15

Orario di arrivo stimato: 16.25 circa

DOVE VEDERE LA LIEGI-BASTOGNE-LIEGI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport + HD dalle 13:00 alle 15:15, Rai 2 dalle 15:15 alla fine, Eurosport 2 dalle 12:30 alle 16:45

Diretta streaming: Discovery Plus dalle 12:00 alle 16:45. Sky Go, NOW e DAZN per il canale Eurosport 2.

Diretta live testuale: OA Sport