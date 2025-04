Freccia Vallone 2025: il percorso ai raggi X. Il Muro di Huy sarà il giudice supremo

Dopo una meravigliosa Amstel Gold Race, chiusa con la clamorosa vittoria in volata di Mattias Skjelmose davanti a Tadej Pogacar e Remco Evenepoel, il Trittico delle Ardenne prosegue con la Freccia Vallone. Una corsa arrivata all’ottantanovesima edizione della sua storia e caratterizzato da un finale iconico come quello del Muro di Huy.

La Freccia Vallone è in programma nella giornata di mercoledì. Per la prima volta la corsa prenderà il via dalla cittadina belga di Ciney, nella provincia di Namur. I corridori dovranno affrontare poco più di 250 chilometri, con un percorso che avrà un dislivello complessivo di 3060 metri, con i corridori che dovranno affrontare undici salite.

Nei primi cento chilometri non mancano le varie salite, poi si arriva alla Côte d’Ereffe che verrà scalata per tre volte con in rapida successione la Côte de Cherave e poi il Muro di Huy. Soprattutto l’ultimo giro può essere quello decisivo, anche se di solito a fare la differenza è sempre il terzo passaggio sul Muro di Huy dove è situato il traguardo finale.

Nella passata edizione ha trionfato un po’ a sorpresa il britannico Stephen Williams, mentre nel 2023 è stato Tadej Pogacar a trionfare, con lo sloveno che è il grande favorito anche per questa edizione. L’ultima vittoria italiana sul Muro di Huy risale addirittura al 2009 con Davide Rebellin, mentre l’ultimo a salire sul podio è stato Diego Ulissi nel 2019.