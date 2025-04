Dove vedere in tv Conegliano-Milano, gara-3 A1 volley femminile 2025: canale, programma, streaming

Dopo due vittorie convincenti, Conegliano si presenta a gara3 della finale scudetto con la possibilità di chiudere la serie e mettere in bacheca l’ennesimo tricolore. Le Pantere, dopo qualche difficoltà iniziale in gara1 e un leggero affanno nei primi scambi di gara2, hanno dimostrato tutta la loro superiorità tecnica e mentale, lasciando poco spazio alle ambizioni di Milano.

Chi pensava che le fatiche della semifinale contro Novara potessero lasciare strascichi, è stato smentito. Conegliano ha ritrovato subito brillantezza, sfruttando al meglio un sistema di gioco ormai rodato, perfettamente cucito sulle caratteristiche delle sue stelle. La ricezione precisa di De Gennaro ha permesso a Wolosz di gestire con lucidità e fantasia, innescando un attacco letale con Haak, Zhu e Gabi sugli scudi.

Milano, nonostante il talento e l’esperienza delle sue giocatrici, non è ancora riuscita a trovare le contromisure. Il servizio della squadra di Lavarini non ha messo in difficoltà la ricezione avversaria, e in cambio palla Conegliano è diventata quasi ingiocabile. Servirà una prova perfetta, o quasi, per cambiare l’inerzia della serie. Le lombarde dovrebbero confermare il sestetto con Orro in regia, Egonu opposta, Sylla e Daalderop in banda, Danesi e Kurtagic al centro, con Gelin libero. In dubbio Daalderop, alle prese con un problema alla caviglia: pronta Pietrini. Conegliano risponde con Wolosz, Haak, Gabi, Zhu, Fahr, Chirichella e De Gennaro. La serie sembra segnata, ma Milano ha una sola certezza: non ha nulla da perdere.

Il fischio d’inizio è in programma al PalaVerde di Villorba alle 20.30 di martedì 22 aprile. La diretta tv sarà su Raisport e la diretta streaming sarà disponibile a pagamento su Volleyballworld.com e sulla piattaforma Dazn. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Prosecco Doc Conegliano e Numia Milano.

CALENDARIO PLAYOFF SERIE A1 FEMMINILE 2024-2025

PalaVerde – Villorba

Martedì 22 aprile

Ore 20.30 Prosecco Doc Imoco Conegliano-Numia Milano – Diretta tv su Raisport e diretta streaming a pagamento su Volleyballworld.com e sulla piattaforma Dazn

PROGRAMMA PLAYOFF SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE 2024-2025 : COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Raisport

Diretta streaming: Dazn, Volleyballworld.com

Diretta Live testuale: OA Sport.