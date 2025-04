Volley, Conegliano e Milano alla resa dei conti: chi vincerà lo scudetto?

Conegliano o Milano, chi vincerà lo scudetto di volley femminile? La finale più attesa alla vigilia del campionato è ormai le porte: l’appuntamento con gara-1 al PalaVerde di Treviso è per mercoledì 16 aprile (ore 20.30), saranno le venete ad avere il favore del campo nella serie conclusiva al meglio delle cinque partite (chi si impone in tre incontri conquista il tricolore). Le Campionesse d’Italia andranno a caccia del settimo sigillo consecutivo e dell’ottava apoteosi della propria storia, mentre le meneghine cercheranno la prima gioia.

Le Pantere non hanno mai perso un atto conclusivo, mentre le lombarde saranno al loro terzo tentativo dopo quelli andati male nel 2022 e nel 2023 (sempre contro l’Imoco, ma ai tempi il sodalizio era di stanza a Monza). Si preannuncia un confronto particolarmente acceso e vibrante, sulla carta incerto e potenzialmente aperto a qualsiasi epilogo, anche se l’Imoco ha vinto tutti i precedenti stagionali (Supercoppa Italiana, finale di Coppa Italia, semifinale del Mondiale per Club, le due sfide di regular season in Serie A1).

Le ragazze di coach Daniele Santarelli hanno travolto Bergamo ai quarti e poi sono state battute da Novara nella gara-2 della semifinale, perdendo la propria imbattibilità dopo 50 successi consecutivi salvo poi regolare le piemontesi nelle due sfide successive. Il sestetto di coach Stefano Lavarini ha invece avuto la meglio su Vallefoglia in avvio di playoff e poi ha dettato legge nelle tre partite disputate contro Scandicci. Si sfideranno la prima e la seconda forza della regular season, che tra l’altro si incroceranno anche nella semifinale di Champions League.

Grande attesa per lo scontro diretto tra gli opposti Paola Egonu e Isabelle Haak. :la bomber di Milano e della Nazionale Italiana incrocerà la svedese per un testa a testa rovente caratterizzato da attacchi a tutto braccio. Grandi confronto anche tra le palleggiatrici Alessia Orro e Joanna Wolosz, le schiacciatrici Myriam Sylla e Gabi, le centrali Anna Danesi e Sarah Fahr.