Volley femminile, Conegliano sbanca l’Unipol Forum e si porta sul 2-0 nella serie di finale con Milano

La Prosecco Doc Imoco Conegliano concede il bis e si porta sul 2-0 in una serie di finale che rischia di chiudersi in fretta. Conegliano, come nella regular season, sbanca l’Unipol Forum davanti a quasi 13 mila spettatori, record di tutti i tempi per i playoff femminili, e impone la sua legge, che quest’anno è valsa per tutti tranne che per Novara. Chi aspettava la finale equilibrata è sicuramente rimasto deluso, tanta è stata la capacità delle venete di mettere sotto la squadra di casa, efficace solo nella parte iniziale del primo e del secondo set ma poi letteralmente in balia delle rivali e troppo fallosa per potersela giocare alla pari.

Squadre titolari e annunciate in campo. L’entusiasmo dell’Unipol Forum spinge in alto la Numia Milano che riesce a conquistare un vantaggio consistente spingendosi sul 12-8 con l’attacco di Egonu. Conegliano si riprende in fretta e piazza il break per raggiungere la parità a quota 13 con il fallo in palleggio di Orro. Gabi e Haak regalano il vantaggio consistente alle venete (19-16). Il muro di Kurtagic riporta sotto Milano e regala l’ultima illusione al pubblico milanese. Conegliano mantiene il break di vantaggio fino al 24-22 e poi arriva l’errore di Sylla in attacco per il 25-22 che chiude il primo parziale.

La reazione della Numia è veemente e la partenza delle padrone di casa è ancora migliore: 7-2 con la squadra di Lavarini che sembra prendere in mano le redini dell’incontro. Conegliano, però, non fa una piega e si mette a giocare, riportandosi sull’11-10 con l’attacco di Haak. Milano riparte di slancio e va sul 14-11, ma Chirichella aggancia la prima parità del set a quota 15 e da lì in poi Conegliano smette di commettere errori mentre le lombarde sbagliano e neanche poco. Gli errori di Sylla prima ed Egonu poi lanciano la Prosecco Doc Imoco sul 22-18 e non c’è storia. Ci pensa Haak a regalare il 2-0 alle venete: 25-20.

La partita vera finisce qui. Conegliano parte fortissimo nel terzo set sulle ali dell’entusiasmo, si porta sul 6-2. Milano ha un sussulto per avvicinare le rivali sul 9-7 ma Conegliano è una macchina infallibile e si riporta avanti 15-9 e 18-11. Non c’è partita e le venete controllano senza problemi il match fino al 25-18 che regala il 2-0 per la Prosecco Doc Imoco nella serie.

In casa Milano 19 i punti di Paola Egonu che ha provato in qualche modo ad evitare il tracollo, 8 punti per Sylla, 7 punti a testa per Kurtagic e Daalderop. In casa Conegliano 19 i punti di una Gabi inarrestabile, 17 quelli messi a segno da Haak, 11 per Zhu. Martedì sera si gioca gara3 a Villorba.