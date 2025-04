F1, GP Bahrain 2025 su TV8: orari in chiaro fine settimana, qualifiche e gara

La quarta gara del Mondiale di F1 sarà il Gran Premio del Bahrain. Si correrà il 13 aprile a Sakhir e il fuso orario comporterà che l’appuntamento vada in scena nel pomeriggio inoltrato. Ovviamente, si inizierà venerdì con le due sessioni di prove libere; sabato sarà il giorno delle qualifiche, atte a determinare la griglia di partenza di domenica, quando si giungerà all’apice con il GP vero e proprio.

Il Bahrain International Circuit è stato edificato tra il dicembre 2002 e il marzo del 2004, ospitando la prima gara di Formula Uno solo poche settimane dopo la sua inaugurazione. È stato progettato da Hermann Tilke ed è caratterizzato da quattro lunghi rettilinei seguiti da secche frenate, dinamica che propone diverse opportunità di sorpasso.

Nel 2024 si assistette a una doppietta della Red Bull. Si impose Max Verstappen davanti all’allora compagno di squadra Sergio Perez. Il podio fu completato dalla Ferrari di Carlos Sainz, che precedette la vettura gemella di Charles Leclerc. Quale sarà l’esito del 2025? Per scoprirlo, non bisognerà fare altro che seguire il GP del Bahrain in TV.

GP BAHRAIN F1 – GUIDA TV8

Sabato 12 aprile

Ore 21.00 F1, Qualifiche – Differita tv in chiaro.

Domenica 13 aprile

Ore 21.00 F1, Gara – Differita tv in chiaro.

PALINSESTO GP BAHRAIN F1 2025

TV IN CHIARO – Non è prevista alcuna copertura in chiaro in diretta, né delle qualifiche, né della gara. Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente, ma in differita, il Gran Premio di Bahrain.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport F1 (207) trasmetterà integralmente in diretta la gara di Sakhir. I canali generalisti Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213) avranno a loro volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento mediorientale potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e tramite il servizio streaming on demand NOW. Inoltre il sito internet TV8.it proporrà la gara in differita, al medesimo orario in cui sarà trasmessa in TV.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio del Bahrain, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

PROGRAMMA COMPLETO GP BAHRAIN F1 2025

VENERDI’ 11 APRILE (ORARI ITALIANI)

Ore 13.30 F1, Prove Libere 1

Ore 17.00 F1, Prove Libere 2

SABATO 12 APRILE (ORARI ITALIANI)

Ore 14.30 F1, Prove Libere 1

Ore 18.00 F1, Qualifiche

DOMENICA 13 APRILE (ORARIO ITALIANO)

Ore 17.00 F1, Gara