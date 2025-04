MotoGP, GP Qatar 2025 su TV8: orari in chiaro fine settimana, qualifiche e gara

Il Gran Premio del Qatar di MotoGP avrà luogo domenica 13 aprile. Ovviamente, la competizione vera e propria sarà preceduta dalla Sprint Race, che si terrà sabato 12 aprile. La gara dimezzata sarà prerogativa esclusiva della classe regina. Le categorie formative Moto2 e Moto3 avranno invece solo il GP canonico.

Il Lusail International Circuit è stato costruito a tempo di record nei dintorni di Doha nel 2004, anno in cui è entrato in calendario. Nel 2022, l’autodromo è stato oggetto di un notevole ammodernamento per rispondere alle elevate esigenze della F1. Il layout, tuttavia, non è cambiato.

I tratti caratteristici sono il lunghissimo rettilineo, dove si raggiungono i 360 km/h e lo spettacolare tratto misto-veloce. Nel 2024, in MotoGP Jorge Martin vinse la Sprint, mentre Francesco Bagnaia si impose nel Gran Premio. Per quanto riguarda le classi inferiori, affermazioni per Alonso Lopez (Moto2) e David Alonso (Moto3).

MOTOGP – PROGRAMMA GP QATAR 2025

VENERDÌ 11 APRILE (ORARI ITALIANI)

Ore 13.00-13.35, Moto3, Prove libere (I)

Ore 13.50-14.30, Moto2, Prove libere (I)

Ore 14.45-15.30, MotoGP, Prove libere (I)

Ore 17.15-17.50, Moto3, Pre-Qualifiche

Ore 18.05-18.45, Moto2, Pre-Qualifiche

Ore 19.00-20.00, MotoGP, Pre-Qualifiche

SABATO 12 APRILE (ORARI ITALIANI)

Ore 12.30-13.00, Moto3, Prove libere (II)

Ore 13.15-13.45, Moto2, Prove libere (II)

Ore 14.00-14.30, MotoGP, Prove libere (II)

Ore 14.40-14.55, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 15.05-15.20, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 16.50-17.05, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 17.15-17.30, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 17.45-18.00, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 18.10-18.25, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 19.00, MotoGP, SPRINT

DOMENICA 13 APRILE (ORARI ITALIANI)

Ore 14.40, Warm-up (Solo MotoGP)

Ore 16.00, GRAN PREMIO MOTO3

Ore 17.15, GRAN PREMIO MOTO2

Ore 19.00, GRAN PREMIO MOTOGP

MOTOGP – PALINSESTO GP QATAR 2025 IN TV

TV IN CHIARO – Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente e in diretta sia le qualifiche che la Sprint del sabato. Non solo! Lusail è il primo dei sei eventi per i quali è stata pianificata la trasmissione in chiaro e in diretta del Gran Premio della domenica.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà in diretta ogni turno del Gran Premo del Qatar. Il canale generalista Sky Sport Uno (201) avrà a sua volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento mediorientale potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e attraverso il servizio streaming on demand NOW. Inoltre sarà possibile vedere TV8 anche tramite il sito internet TV8.it.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio del Qatar, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

PROGRAMMA TV8

SABATO 12 APRILE (ORARI ITALIANI)

Ore 14.40-15.20, Diretta Qualifiche MotoGP

Ore 16.50-17.30, Diretta Qualifiche Moto3

Ore 17.45-18.25, Diretta Qualifiche Moto2

Ore 19.00 Diretta SPRINT MotoGP

DOMENICA 13 APRILE (ORARI ITALIANI)

Ore 16.00, Diretta GRAN PREMIO Moto3

Ore 17.15, Diretta GRAN PREMIO Moto2

Ore 19.00, Diretta GRAN PREMIO MotoGP